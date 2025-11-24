نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي للقضاء علي مشكلة طفوحات مياة الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس حيث تفقد النائب شارع عبد الرسول ومنطقة الشلايش، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بوضع الحلول العاجلة لمشكلة طفوحات الصرف الصحي لحين الانتهاء من مشروع أحلال شبكة الصرف الصحي.

كما أكد نائب المحافظ، على البدء الفوري في تنفيذ الخط الرئيسي لمشروع انحدار مدينة أبو النمرس، كما تم التنسيق بين وزارة الأسكان ومحافظة الجيزة توفير الأعتماد المالي المطلوب لتنفيذ المشروع للقضاء علي طفوحات الصرف الصحي بنطاق المدينة.

وأختتم الشهابي، جولته الميدانية بمركز أبو النمرس بمتابعة أعمال التوسعة بطريق علي سلامة بقرية المنوات.

حيث وجه الشهابي، مسؤلي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والانتهاء من أعمال كابلات الكهرباء تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الأهالي لبحث شكواهم ومقترحاتهم وبحث سبل حلها في إطار سعي المحافظة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها ورفع العبء عن كاهلهم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس، ومحمد الراوي مدير عام شبكات جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومى صلاح الدين مشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ومصطفى محمد المشرف العام علي قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة واحمد فرغلي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية وابوالنجا

عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة وعبد الرحمن الصمدي مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.