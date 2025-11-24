قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي للقضاء علي مشكلة طفوحات مياة الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس حيث تفقد النائب شارع عبد الرسول ومنطقة الشلايش، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بوضع الحلول العاجلة لمشكلة طفوحات الصرف الصحي لحين الانتهاء من مشروع أحلال شبكة الصرف الصحي.

كما أكد نائب المحافظ، على البدء الفوري في تنفيذ الخط الرئيسي لمشروع انحدار مدينة أبو النمرس، كما تم التنسيق بين وزارة الأسكان ومحافظة الجيزة توفير الأعتماد المالي المطلوب لتنفيذ المشروع للقضاء علي طفوحات الصرف الصحي بنطاق المدينة.

وأختتم الشهابي، جولته الميدانية بمركز أبو النمرس بمتابعة أعمال التوسعة بطريق علي سلامة بقرية المنوات.

حيث وجه الشهابي، مسؤلي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والانتهاء من أعمال كابلات الكهرباء تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الأهالي لبحث شكواهم ومقترحاتهم وبحث سبل حلها في إطار سعي المحافظة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها ورفع العبء عن كاهلهم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس، ومحمد الراوي مدير عام شبكات جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومى صلاح الدين مشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ومصطفى محمد المشرف العام علي قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة واحمد فرغلي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية وابوالنجا
عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة وعبد الرحمن الصمدي مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة الصرف الصحي

