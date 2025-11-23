محافظة الجيزة تكثف حملاتها الليلية لضبط عربات الكارو والفريزة بإمبابة والوراق

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بتكثيف الحملات الميدانية الليلية بنطاق أحياء إمبابة والوراق؛ لمواجهة مخالفات فرز القمامة والعربات الكارو والتروسيكلات .

وفي ضوء التكليف قاد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة حملة موسعة بالتعاون مع الأحياء وشرطة المرافق، شملت شوارع السودان بإمبابة والقومية بالوراق وشارع السنترال بالوراق، لمواجهة أعمال “الفريزة” ومنع إلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 عربات كارو وتروسيكل واحد، إضافة إلى 50 جونة محملة بمخلفات فرز عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.