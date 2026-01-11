قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لميس الحديدي توجه رسالة للمصريين قبل لقاء السنغال ولـ منتقدي محمد صلاح على السوشيال
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تصنع جيل الرواد الرقميون بمهارات حياتية وعملية متكاملة
صلاح فوزي لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على تعييني عضوا بمجلس النواب
نرمين الفقي عن أولاد الراعي: كل مشهد بنعمله ماتش تمثيل
بقوة 4.7 ريختر.. زلزال يضرب البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية
معسكر مفتوح لمنتخب الشباب استعدادًا للتصفيات القارية
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تفتح أبوابها لكل الخريجين لتأهيل جيل الرواد الرقميون
خريطة اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.. عماد الدين حسين يكشف
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة سموحة وحرس الحدود
الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني
الرعاية الصحية في مصر.. واقع يتغيّر بشهادة التجربة من الداخل والخارج
واقعة قديمة .. الداخلية تكشف حقيقة التعدى على شخص بالضرب بسبب ملكية منزل بالقاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

400 ألف وحدة.. كيفية الحصول علي شقق الإسكان والتقديم أونلاين

موعد حجز وحدة سكنية
موعد حجز وحدة سكنية
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد حجز وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع ديارنا، في ظل إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة، وذلك من خلال منصة مصر العقارية، للمواطنين الذين سبق لهم إبداء الرغبة في الحجز وسداد جدية الحجز وفقا لاختياراتهم المسجلة على المنصة.

موعد حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع ديارنا

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة بدأت بالفعل في تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية، موضحا أن هذا التخصيص مخصص فقط للمستحقين الذين لم يتمكنوا من الحجز في المراحل السابقة.

وأشار إلى أن التقديم سيبدأ اعتبارا من 11 يناير ويستمر حتى 21 يناير، وذلك للمواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز الوحدات وسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم المسجلة مسبقا.

وأوضح أن هذه المرحلة لا تمثل طرحا جديدا للوحدات، وإنما تخصيصا للوحدات المتبقية من الطرح السابق، مؤكدا أن التخصيص سيتم بنظام أسبقية الحجز لضمان العدالة والشفافية بين جميع المستحقين.

التقديم إلكترونيا عبر منصة مصر العقارية

أكدت وزارة الإسكان أن التخصيص سيتم إلكترونيا بالكامل من خلال منصة مصر العقارية، دون أي تدخل بشري، مع إتاحة الدخول للمواطنين عبر الرابط الإلكتروني المخصص لاستكمال الإجراءات ومتابعة موقف الطلبات.

وشددت الوزارة على حرصها على تبسيط إجراءات التقديم إلكترونيا، بما يمنع التكدس ويضمن وصول الفرصة لجميع المواطنين المستحقين، حيث توفر المنصة جميع البيانات التفصيلية الخاصة بالوحدات وشروط الاستحقاق.

الجدول الزمني لتخصيص الوحدات السكنية

تتم إجراءات التخصيص وفقا لجدول زمني محدد، حيث يجري تخصيص وحدات مشروع ديارنا يومي 11 و12 يناير.
ويتم تخصيص وحدات ظلال يومي 13 و14 يناير.
كما يتم تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور يومي 18 و19 يناير.
ويجري تخصيص وحدات الإسماعيلية يومي 20 و21 يناير.

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل التخصيص تتم إلكترونيا وبأسبقية الحجز.

خطوات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

يستطيع المواطنون الراغبون في حجز وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان 2026 تنفيذ خطوات الحجز إلكترونيا، من خلال إنشاء حساب شخصي على منصة مصر العقارية وتسجيل البيانات بدقة.

ويتم بعد ذلك تحميل كراسة الشروط عقب سداد قيمتها إلكترونيا، ثم اختيار الوحدة المناسبة من خلال الخريطة التفاعلية المتاحة على المنصة.

ويلي ذلك إدخال بيانات الزوج والزوجة وأرقام بطاقات الرقم القومي، ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، والتي تشمل إثبات الدخل ومحل الإقامة.

ثم يتم سداد مقدم جدية الحجز باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع متابعة الطلب وانتظار نتيجة التخصيص وفقا لأسبقية الحجز.

كراسة شروط حجز شقق الإسكان

أتاحت وزارة الإسكان تحميل كراسة شروط حجز وحدات سكن مصر وجنة مصر ودار مصر بصيغة PDF عبر منصة مصر العقارية، للاطلاع على تفاصيل المساحات والأسعار وأنظمة السداد والمواعيد المحددة لكل مشروع.

شقق الإسكان

شروط حجز وحدات الإسكان 2026

حددت وزارة الإسكان عددا من الشروط الأساسية لحجز الوحدات السكنية، من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وقت التقديم، وأن يكون مصري الجنسية، وألا يحق له أو لأسرته التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته، مع ضرورة توافق الدخل الشهري مع الفئة المستهدفة سواء محدودي أو متوسطي الدخل.

ويلتزم الحاجز باستخدام الوحدة لغرض السكن الشخصي فقط، وعدم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار إلا بعد انقضاء المدة القانونية المحددة.

مزايا الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية

تمثل منصة مصر العقارية نقلة نوعية في منظومة حجز الوحدات السكنية، حيث تتيح إتمام جميع خطوات التقديم والحجز والسداد إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.

كما توفر المنصة إمكانية متابعة حالة الطلبات بشكل لحظي، مع إرسال إشعارات فورية بقبول الحجز أو طلب استكمال البيانات، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لعلاج حالة سرطان أولي بالكبد نجاح إجراء تدخل علاجي دقيق فى مستشفى السلام بورسعيد باستخدام تقنية الحقن والغلق الشرياني

نجاح إجراء تدخل علاجي دقيق في مستشفى السلام بورسعيد باستخدام تقنية الحقن والغلق الشرياني الكيميائي

صورة موضوعية

تنفيذ حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة

صورة موضوعية

السكرتير العام: موجة إزالة جديدة في البحر الأحمر لاستعادة أراضي الدولة

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

