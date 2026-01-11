400 ألف وحدة.. كيفية الحصول علي شقق الإسكان والتقديم أونلاين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد حجز وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع ديارنا، في ظل إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة، وذلك من خلال منصة مصر العقارية، للمواطنين الذين سبق لهم إبداء الرغبة في الحجز وسداد جدية الحجز وفقا لاختياراتهم المسجلة على المنصة.

موعد حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع ديارنا

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة بدأت بالفعل في تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية، موضحا أن هذا التخصيص مخصص فقط للمستحقين الذين لم يتمكنوا من الحجز في المراحل السابقة.

وأشار إلى أن التقديم سيبدأ اعتبارا من 11 يناير ويستمر حتى 21 يناير، وذلك للمواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز الوحدات وسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم المسجلة مسبقا.

وأوضح أن هذه المرحلة لا تمثل طرحا جديدا للوحدات، وإنما تخصيصا للوحدات المتبقية من الطرح السابق، مؤكدا أن التخصيص سيتم بنظام أسبقية الحجز لضمان العدالة والشفافية بين جميع المستحقين.

التقديم إلكترونيا عبر منصة مصر العقارية

أكدت وزارة الإسكان أن التخصيص سيتم إلكترونيا بالكامل من خلال منصة مصر العقارية، دون أي تدخل بشري، مع إتاحة الدخول للمواطنين عبر الرابط الإلكتروني المخصص لاستكمال الإجراءات ومتابعة موقف الطلبات.

وشددت الوزارة على حرصها على تبسيط إجراءات التقديم إلكترونيا، بما يمنع التكدس ويضمن وصول الفرصة لجميع المواطنين المستحقين، حيث توفر المنصة جميع البيانات التفصيلية الخاصة بالوحدات وشروط الاستحقاق.

الجدول الزمني لتخصيص الوحدات السكنية

تتم إجراءات التخصيص وفقا لجدول زمني محدد، حيث يجري تخصيص وحدات مشروع ديارنا يومي 11 و12 يناير.

ويتم تخصيص وحدات ظلال يومي 13 و14 يناير.

كما يتم تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور يومي 18 و19 يناير.

ويجري تخصيص وحدات الإسماعيلية يومي 20 و21 يناير.

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل التخصيص تتم إلكترونيا وبأسبقية الحجز.

خطوات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

يستطيع المواطنون الراغبون في حجز وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان 2026 تنفيذ خطوات الحجز إلكترونيا، من خلال إنشاء حساب شخصي على منصة مصر العقارية وتسجيل البيانات بدقة.

ويتم بعد ذلك تحميل كراسة الشروط عقب سداد قيمتها إلكترونيا، ثم اختيار الوحدة المناسبة من خلال الخريطة التفاعلية المتاحة على المنصة.

ويلي ذلك إدخال بيانات الزوج والزوجة وأرقام بطاقات الرقم القومي، ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، والتي تشمل إثبات الدخل ومحل الإقامة.

ثم يتم سداد مقدم جدية الحجز باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع متابعة الطلب وانتظار نتيجة التخصيص وفقا لأسبقية الحجز.

كراسة شروط حجز شقق الإسكان

أتاحت وزارة الإسكان تحميل كراسة شروط حجز وحدات سكن مصر وجنة مصر ودار مصر بصيغة PDF عبر منصة مصر العقارية، للاطلاع على تفاصيل المساحات والأسعار وأنظمة السداد والمواعيد المحددة لكل مشروع.

شقق الإسكان

شروط حجز وحدات الإسكان 2026

حددت وزارة الإسكان عددا من الشروط الأساسية لحجز الوحدات السكنية، من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وقت التقديم، وأن يكون مصري الجنسية، وألا يحق له أو لأسرته التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته، مع ضرورة توافق الدخل الشهري مع الفئة المستهدفة سواء محدودي أو متوسطي الدخل.

ويلتزم الحاجز باستخدام الوحدة لغرض السكن الشخصي فقط، وعدم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار إلا بعد انقضاء المدة القانونية المحددة.

مزايا الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية

تمثل منصة مصر العقارية نقلة نوعية في منظومة حجز الوحدات السكنية، حيث تتيح إتمام جميع خطوات التقديم والحجز والسداد إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.

كما توفر المنصة إمكانية متابعة حالة الطلبات بشكل لحظي، مع إرسال إشعارات فورية بقبول الحجز أو طلب استكمال البيانات، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.