1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن عدد المستأجرين وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقدرون بـ 1.6 ملايين، ويعيشون في 1.8 ملايين وحدة سكنية وأن هذا آخر بيان خرج منذ 10 سنوات.

وأضاف النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على سكن بديل وفقا لما صدر من قبل الحكومة عددهم 55 ألف، وأن التقديم يكون من خلال مكاتب البريد، أو المنصة الإلكترونية.

ولفت إلى أن التطبيق على أرض الواقع بخصوص تقديم بعض المواطنين للحصول على السكن البديل به بعض المشكلات، وأنه تلقى الكثير من الاتصالات من المواطنين تشتكي من هذا الأمر.

الوحدات البديلة

وأشار إلى أن طريقة حصول المواطنين على الوحدات البديلة وتحديا للفئات الأكثر فقرا ومن يحصلون على معاش يقدر بـ 2800 جنيه مبهمة، وأن هذه الأسر لن تتمكن من الحصول على شقة تمليك، وفي حالة الحصول على وحدة بالإيجار فهم لا يعلمون قيمة الإيجار.