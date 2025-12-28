تشريعية النواب: 140 ألف مستأجر طلبوا سكنًا بديلًا

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار مدة تقديم المستأجرين على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة إسكان بديل، لن ينتج عنها زيادة في عدد المتقدمين، لأن ما تقدم هو أقصى عدد.

وأضاف وعضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدد من تقدم للحصول على السكن البديل من 1 أكتوبر وصل إلى 140 ألف خلال الثلاث أشهر وليس 50 ألف، وأن انتهاء التقديم سيكون في 13 يناير.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص تناصر القانون الجديد، على الرغم ما به من ظلم وقع على المستأجرين، وأن ما يتم عرضه لتوفير السكن البديل لا تتناسب مع أقل الأشياء وأقل مطالب المستأجرين.

قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن هناك عدد قضايا كثيرة مقدمة من المواطنين على لجان الحصر والتقييم بسبب قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تلك اللجان تحدد المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادي.