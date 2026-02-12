قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فينورد الهولندي يعلن ضم رحيم ستيرلينج حتى نهاية الموسم

رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج
محمد بدران   -  
يارا أمين

أعلن نادي فينورد الهولندي، تعاقده مع الجناح الإنجليزي المخضرم رحيم ستيرلينج نجم نادي تشيلسي السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتبت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر حسابها علي فيسبوك "فينورد الهولندي يضم رحيم ستيرلينج، نجم تشيلسي السابق، بعقد انتقال حر"


وكان تشيلسي قد أعلن فسخ تعاقده مع اللاعب بشكل ودي، بعدما خرج من حسابات الفريق، إذ لم يشارك في أي مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي، كما قضى الموسم الماضي معارًا إلى أرسنال.

وانضم ستيرلنج إلى تشيلسي في صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي، وخاض بقميص "البلوز" 81 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة، دون أن يحقق أي لقب خلال فترة وجوده في "ستامفورد بريدج".

نادي فينورد الهولندي رحيم ستيرلينج نادي تشيلسي ريهام حمدي فينورد

