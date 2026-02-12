قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه

في قضية مقتل سائق اوبر حلوان .. إعدم متهم والسجن عامين لشقيقه
في قضية مقتل سائق اوبر حلوان .. إعدم متهم والسجن عامين لشقيقه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بإعدام المتهم في قضية مقتل سائق أوبر بمنطقة حلوان. كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالحبس عامين في اتهامه بالاشتراك مع شقيقه في الجريمة.

قضية مقتل سائق أوبر حلوان 

كانت الأجهزة الأمنية تلقت اخطارا باختفاء المجني عليه هاني طه سائق اوبر وعدم عودته لمنزله. بالفحص تبين أن وراء الجريمة الشقيقين أمير وكريم بعد استدراج المجني عليه لمحافظة الإسكندرية بحجة توصيلهما وبعدها تم قتله ووضعه في حقيبة السيارة وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية بمنطقة 15 مايو وتبين من التحقيقات أن المتهمين سرقا السيارة لبيعها، وتم إلقاء القبض على المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق . 

