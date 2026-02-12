الأهلي يستقبل بعثة الجيش الملكي المغربي بالورود

وصلت بعثة نادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة، مساء اليوم الخميس، تحضيرًا لملاقاة الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحظيت بعثة الفريق المغربي باستقبال رسمي مميز لدى وصولها مطار القاهرة الدولي، حيث حرص المسؤولون على الترحيب بأفرادها وتقديم الورود في لفتة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الناديين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الجيش الملكي المغربي، في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعدما وصل إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة الثانية، عقب التعادل سلبيًا في الجولة الماضية مع شبيبة القبائل الجزائري.

يذكر أن الأهلي تخطى فريق الإسماعيلي بثنائية نظيفة أمس الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ14، لبطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.