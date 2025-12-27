كيفية حجز شقق سكن لكل المصريين 8

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في امتلاك شقه بالإسكان، عن تفاصيل حجز شقق وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تم فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 8، بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة باساليب سداد ميسرة وفترات تقسيط طويلة تصل الى 20 عاما، بما يخفف الاعباء المالية عن المواطنين الراغبين في الحصول على سكن مناسب.

مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 8

اعلنت وزارة الاسكان ان مقدم جدية الحجز لشقق سكن لكل المصريين 8 يبلغ نحو 100000 جنيه، على ان يتم استكمال باقي الاجراءات وسداد الاقساط وفقا لشروط وقواعد التمويل العقاري المعتمدة من الجهات المختصة.

مميزات شقق سكن لكل المصريين 8

يحظى الطرح الجديد باهتمام واسع من المواطنين، في ظل اتاحة نظام التمويل العقاري طويل الاجل، الذي يمنح فرصة حقيقية لتملك وحدة سكنية دون تحمل اعباء مالية كبيرة عند بداية الحجز، مع استقرار قيمة الاقساط الشهرية على مدار سنوات السداد.

ويشمل الطرح عددا كبيرا من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح ما بين 110 و116 مترا مربعا، لتناسب احتياجات الاسر من متوسطي الدخل، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الاسكان.

نظام السداد والتمويل العقاري

تخضع وحدات شقق سكن لكل المصريين 8 لنظام التمويل العقاري طويل الاجل، حيث يتم السداد على فترة تصل الى 20 سنة، وبفائدة سنوية ثابتة قدرها 12%، وفقا لقواعد التمويل العقاري المعتمدة، بما يضمن ثبات قيمة القسط الشهري طوال مدة السداد.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 8

حددت وزارة الاسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات، وجاءت على النحو التالي.
الالتزام بنظام التمويل العقاري المخصص لمتوسطي الدخل.
ان يكون المتقدم من مستحقي الاسكان التعاوني.
الا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20000 جنيه، وبحد اقصى 240000 جنيه سنويا.
الا يزيد الدخل الشهري للاسرة عن 25000 جنيه، وبحد اقصى 300000 جنيه سنويا.
استيفاء جميع شروط الدخل المقررة بالمبادرة.
سداد مقدم جدية الحجز في المواعيد المحددة.

 

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 8 اونلاين

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الاسكان او صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تسجيل البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات وفقا لكراسة الشروط PDF.
سداد مقدم جدية الحجز من خلال البريد المميكن او وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة.
متابعة حالة الطلب للتاكد من قبول الحجز واستكمال الاجراءات بنجاح.

مساحات ومواصفات وحدات سكن لكل المصريين 8
تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 110 و116 مترا مربعا.
الوحدات كاملة التشطيب ومخصصة للاستخدام السكني فقط.
الوحدات جاهزة للاستلام وفقا لما ورد بكراسة الشروط الرسمية.

مقدم الحجز ونظام السداد

حددت وزارة الاسكان مقدم جدية الحجز بقيمة 100000 جنيه.
ويتم سداد باقي قيمة الوحدة من خلال نظام التمويل العقاري، بفترة سداد تصل الى 20 عاما، وبفائدة سنوية تقدر بنحو 12%.
ويتم تخصيص الوحدات وفقا لاسبقية التقديم مع الالتزام الكامل باستيفاء الشروط.

شروط التقديم في سكن لكل المصريين 8

يشترط ان يكون المتقدم مصري الجنسية.
الا يكون قد سبق له او لاحد افراد اسرته الحصول على وحدة اسكان اجتماعي او الاستفادة من دعم اسكاني سابق.
الالتزام باستخدام الوحدة للسكن فقط.

شروط الدخل

الا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20000 جنيه.
الا يزيد الدخل الشهري للاسرة عن 25000 جنيه.

واكد الصندوق ان الطرح الحالي مخصص فقط للمستحقين للاسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد، ولن يتم قبول طلبات غير المنطبق عليهم هذا الشرط.

