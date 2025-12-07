توفير شقق بديلة.. وزير الإسكان يكشف عن جهود الدولة في ملف الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف الايجار القديم هام، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل بعد تصديق البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه أكدنا للرئيس خطة العمل بوضع مساكن للاسكان البديل للوحدات الخاصة بالايجار القديم، مؤكدا أنه هناك منصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حتى نتلقى مطالب من المستأجرين بالحصول على وحدات بديلة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه نحن الأن في مرحلة تجميع الطلبات وسيتم الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر وقد يتم مد فترة التلقي حتى يتمكن المواطنين من التسجيل، مؤكدا أنه ننسق مع التضامن الاجتماعي والتأمينات والعدل للوصول للمستحقين.

وأشار شريف الشربيني إلى أن التوزيع الجغرافي هام ونمط الإسكان وندرس الحالة وسن المواطن وجميع الظروف المتاحة