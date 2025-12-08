قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار

السكة الحديد
السكة الحديد
حمادة خطاب

فعّلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراءات الطوارئ المتبعة خلال فترات عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، في إطار الحفاظ على سلامة الركاب وضمان استمرار حركة القطارات دون مخاطر، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشهدها عدة محافظات.

الإجراءات المتبعة 

تشمل الإجراءات تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط طبقًا للحالة الجوية بكل منطقة، إلى جانب إطلاق صافرات التحذير بشكل متقطع خلال هطول الأمطار لتنبيه العاملين والمواطنين القريبين من مسارات القطارات. كما يتم الدفع بفرق صيانة الإشارات والطوارئ على امتداد الشبكة للتدخل الفوري في حال حدوث أعطال أو تأثر خطوط التشغيل بالطقس.

وتتابع غرف العمليات المركزية بالهيئة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع المحطات الرئيسية والمناطق التشغيلية، لضمان انتظام حركة القطارات خلال فترة الطقس غير المستقر.

 ويجري كذلك خفض سرعات القطارات في بعض المناطق من 120 كيلومترًا في الساعة إلى 60 كيلومترًا فقط عند اشتداد الأمطار، حرصًا على تأمين مسير القطارات.

وتؤكد الهيئة أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها، مع استمرار تطبيق أعلى درجات الحيطة والحذر لحين استقرار الأحوال الجوية.

