إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية
تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بسبب شكاوى أولياء امور طلاب الصف الثالث الإعدادي من تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، وعدم قدرة الطلاب على تسجيل بياناتهم بسبب ان الرابط لا يعمل 

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل ، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 هو اجراء بعض التحديثات التقنية على موقع وزارة التربية والتعليم

وأوضح المصدر لصدى البلد أن تحديثات موقع وزارة التربية والتعليم سوف تنتهي خلال ساعات ، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء التحديثات سيتم تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم بشكل جيد وسريع وخالي من أي أعطال 

وكانت قد انتشرت العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم الذي أعلنت عنه المدارس.

حيث قالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: إن الطلاب وأولياء الأمور  أكدوا عدم تمكنهم من الدخول رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم  لإتمام عملية التسجيل.

وطالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: وزارة التربية والتعليم بسرعة فتح و تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم لإزالة حالة القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب وأسرهم  هذه الأيام.

كما دعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر  الوزارة إلى إعداد فيديو توضيحي مبسط لشرح خطوات التسجيل على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، مع تقديم حلول للمشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال إدخال البيانات، وذلك لضمان سهولة التسجيل، وتفادي لجوء البعض إلى "السيبرات" التي قد تستغل الموقف ماديًا.

استمارة الشهادة الإعدادية 2026 استمارة الشهادة الإعدادية موقع وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

