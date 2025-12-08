مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على موجة صعود جديدة امتدادًا لمكاسب جلسة أمس، وسط تحسن واضح في شهية المستثمرين وتوجهات شرائية على غالبية الأسهم القيادية والمتوسطة.

أداء المؤشرات في بداية الجلسة

• مؤشر إيجي إكس 30 صعد بنسبة 0.48% مسجلًا 41963 نقطة

• مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان ارتفع بنسبة 0.53% إلى 51467 نقطة

• مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي زاد بنسبة 0.53% ليصل إلى 18966 نقطة

• مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.35% مسجلًا 12839 نقطة

• مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.44% إلى 16999 نقطة