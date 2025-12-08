قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
تكنولوجيا وسيارات

هارلي جيه إيرل حول تصميم السيارات من مجرد هندسة إلى فن وتجربة بصرية

حياه هارلي جيه إيرل في صناعة السيارات
حياه هارلي جيه إيرل في صناعة السيارات
إبراهيم القادري

هارلي جيه إيرل كان يعمل مصمم سيارات أمريكي، وهو أول رئيس لقسم التصميم في جنرال موتورز (GM)، وذلك لأنه قام بعمل أحدث ثورة في تصميم السيارات، وذلك كان عن طريق إدخال مفهوم التصميم الصناعي المتكامل، والسيارات النموذجية (Concept Cars) كالـBuick Y-Jo .

حياه هارلي جيه إيرل في صناعة السيارات

بالإضافة إلي انه قام بإدخال الزعانف الذيلية على سيارات كاديلاك، وعمل علي تطوير مفهوم التحديث السنوي للسيارات، وذلك رسخ مكانته كأحد أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ صناعة السيارات.

بداية مسيره هارلي جيه إيرل

ولد هارلي جيه إيرل في هوليوود، بـ كاليفورنيا في عام 1893، وكان والده يعمل في بناء هياكل العربات المخصصة، وعمل جيه إيرل مع والده في ورشته، ثم عمل على تصميم هياكل مخصصة للسيارات لعملاء مشهورين .

حياه هارلي جيه إيرل في صناعة السيارات

وفي عام 1927، تم تعيين جيه إيرل في قسم التصميم الجديد في جنرال موتورز، ليصبح أول رئيس لقسم التصميم في شركة سيارات كبرى.

إسهامات هارلي جيه إيرل في تصميم السيارات

قدم  هارلي جيه إيرل مفهوم السيارة النموذجية كأداة للتصميم والتسويق، وهي تعتبر أول سيارة مفهومية كانت بويك Y-Job، بالاضافة إلي انه أسس عملية التصميم المتكاملة حيث يعمل فريق واحد على جميع جوانب المنتج.

وأرسى جيه إيرل فكرة تحديث تصميم السيارات كل عام للحفاظ على جاذبيتها للمستهلكين، وأدخل الزعانف الذيلية المميزة على سيارات كاديلاك، وكان وقتها مستوحاة من طائرات الحرب العالمية الثانية (P-38 Lightning).

حياه هارلي جيه إيرل في صناعة السيارات

وأطلق جيه إيرل مشروع سيارة شيفروليه كورفيت وفايربيرد النموذجية، وكان رائد في استخدام الرسم الحر ونماذج الطين المنحوتة لتطوير تصاميم السيارات، وغير نظرة الصناعة للتصميم، حيث أصبح الشكل والوظيفة عنصرين أساسيين.

وأصبح جيه إيرل أول مدير تنفيذي يعين في مجال التصميم في تاريخ الصناعة الأمريكية.

حياه هارلي جيه إيرل في صناعة السيارات

وجدير بالذكر ان جيه هارلي إيرل كان هو القوة الدافعة وراء تحويل تصميم السيارات من مجرد هندسة إلى فن وتجربة بصرية، مما ترك بصمة لا تمحى على السيارات التي نراها حتي يومنا هذا .

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

