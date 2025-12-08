هارلي جيه إيرل حول تصميم السيارات من مجرد هندسة إلى فن وتجربة بصرية

هارلي جيه إيرل كان يعمل مصمم سيارات أمريكي، وهو أول رئيس لقسم التصميم في جنرال موتورز (GM)، وذلك لأنه قام بعمل أحدث ثورة في تصميم السيارات، وذلك كان عن طريق إدخال مفهوم التصميم الصناعي المتكامل، والسيارات النموذجية (Concept Cars) كالـBuick Y-Jo .

حياه هارلي جيه إيرل في صناعة السيارات

بالإضافة إلي انه قام بإدخال الزعانف الذيلية على سيارات كاديلاك، وعمل علي تطوير مفهوم التحديث السنوي للسيارات، وذلك رسخ مكانته كأحد أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ صناعة السيارات.

بداية مسيره هارلي جيه إيرل

ولد هارلي جيه إيرل في هوليوود، بـ كاليفورنيا في عام 1893، وكان والده يعمل في بناء هياكل العربات المخصصة، وعمل جيه إيرل مع والده في ورشته، ثم عمل على تصميم هياكل مخصصة للسيارات لعملاء مشهورين .

وفي عام 1927، تم تعيين جيه إيرل في قسم التصميم الجديد في جنرال موتورز، ليصبح أول رئيس لقسم التصميم في شركة سيارات كبرى.

إسهامات هارلي جيه إيرل في تصميم السيارات

قدم هارلي جيه إيرل مفهوم السيارة النموذجية كأداة للتصميم والتسويق، وهي تعتبر أول سيارة مفهومية كانت بويك Y-Job، بالاضافة إلي انه أسس عملية التصميم المتكاملة حيث يعمل فريق واحد على جميع جوانب المنتج.

وأرسى جيه إيرل فكرة تحديث تصميم السيارات كل عام للحفاظ على جاذبيتها للمستهلكين، وأدخل الزعانف الذيلية المميزة على سيارات كاديلاك، وكان وقتها مستوحاة من طائرات الحرب العالمية الثانية (P-38 Lightning).

وأطلق جيه إيرل مشروع سيارة شيفروليه كورفيت وفايربيرد النموذجية، وكان رائد في استخدام الرسم الحر ونماذج الطين المنحوتة لتطوير تصاميم السيارات، وغير نظرة الصناعة للتصميم، حيث أصبح الشكل والوظيفة عنصرين أساسيين.

وأصبح جيه إيرل أول مدير تنفيذي يعين في مجال التصميم في تاريخ الصناعة الأمريكية.

وجدير بالذكر ان جيه هارلي إيرل كان هو القوة الدافعة وراء تحويل تصميم السيارات من مجرد هندسة إلى فن وتجربة بصرية، مما ترك بصمة لا تمحى على السيارات التي نراها حتي يومنا هذا .