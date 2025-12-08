قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي

أم كلثوم
أم كلثوم
هاجر ابراهيم

حذر الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، من ما وصفه بـ«استيلاء إسرائيل على تراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم»، مؤكدًا أن هذا يمثل انتهاكًا صريحًا للملكية الفكرية والتراث الفني المصري. 

وأوضح رمزي أن الأعمال الفنية لأم كلثوم تُعد ملكًا للشعب المصري، وأي استخدام لها دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة يُعد تعديًا صارخًا على القانون.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أشار رمزي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعرض فيها أعمال أم كلثوم بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن ما يحدث «جريمة ترقى إلى مستوى الاعتداء على تراث حضاري».

وأشار النائب إلى أنه تقدم بتساؤلات للحكومة حول ما إذا كانت وزارة الثقافة تواصلت مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات ضد هذه الانتهاكات، وما إذا كان هناك تحرك رسمي لرفض نسب التراث المصري لأي جهات أجنبية.

وأكد رمزي أن المشكلة ليست في أداء الأغاني، بل في التعدي على الحقوق دون الحصول على موافقات قانونية، مشددًا على وجود آليات واضحة لحماية الأعمال الفنية وفق القوانين الدولية الخاصة بالملكية الفكرية، داعيًا وزارة الخارجية للتحرك فورًا ورفع القضايا القانونية اللازمة لوقف الانتهاكات.

وتقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بشأن ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول نية فرقة بيركات إيلانور تنظيم سلسلة حفلات موسيقية على الأراضي الإسرائيلية مستوحاة من أعمال سيدة الغناء العربي أم كلثوم. 

خطوة وصفها النائب بأنها محاولة سافرة لسرقة الإرث الفني المصري واعتداء على أحد أهم رموز الثقافة العربية.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد مشروع فني، بل هو «سطو ثقافي» واستغلال تجاري غير مشروع لإرث فني لا يقدَّر بثمن معلناً تضامنه الكامل مع عائلة أم كلثوم والمؤسسات الثقافية والشخصيات الفنية المصرية التي أدانت هذا الفعل، واعتبرته تجاوزاً يمس الهوية الفنية لمصر ومكانتها الحضارية.

وتوجه الدكتور إيهاب رمزى ب 5 تساؤلات ساخنة للحكومة لفضح سياسات الاحتلال الاسرائيلى للاستيلاء والسطو على التراث الفنى المصرى وسرقته وهى :
1. ما موقف وزارة الثقافة من محاولة إسرائيل الاستيلاء على إرث أم كلثوم؟
2. هل تمتلك مصر آليات قانونية دولية لحماية تراثها الفني من الاقتباس أو الاستغلال غير المشروع؟
3. هل خاطبت الوزارة المنظمات الدولية المختصة بحقوق الملكية الفكرية لوقف هذه الحفلات؟
4. ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على حقوق عائلة أم كلثوم والجهات المالكة لتراثها؟
5. هل سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات رسمية ضد هذا التعدي الذي يمس الثقافة والهوية المصرية؟

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مصر لن تقف صامتة أمام محاولات الاحتلال السطو على رموزها الفنية، مشدداً على أن تراث أم كلثوم هو ملك للمصريين والعرب جميعاً، وأن الحفاظ عليه واجب وطني وثقافي وقانوني.


 

إسرائيل أم كلثوم التراث الفني المصري الإجراءات القانونية

