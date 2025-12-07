عمرو القطامي يتراجع عن قراره بالانسحاب من خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بأكتوبر

أعلن النائب والمرشح لمجلس النواب 2025، عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، عن تراجعه عن قراره بالانسحاب من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في خدمة أهالي الدائرة والمساهمة في استكمال مشروعات التنمية والبنية التحتية.

وقال القطامي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن قراره السابق بالاعتذار جاء بعد دراسة متأنية، لكنه عاد وأعاد النظر بعد مراجعة مستفيضة للمرحلة المقبلة وطلبات أبناء الدائرة التي أبدوا رغبته في استمرار تمثيله. وأضاف أن هذا القرار يعكس التزامه بالمسؤولية الوطنية ورغبته الحقيقية في خدمة المواطنين وتحقيق مصالح الدائرة.

وأكد النائب، أنه سيواصل دعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء، مع الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية والعملية الانتخابية، متمنيًا النجاح لجميع المرشحين في خدمة الوطن والمواطن، مع التأكيد على أن منافسته القادمة ستكون شفافة ومبنية على مصلحة الدائرة وأهاليها.

وتابع القطامى: "أجدد تقديري لكل من وضع ثقته بي سابقًا، وأؤكد أن مسيرتي في خدمة أهالي أكتوبر والواحات ستستمر بكل السبل الممكنة، وسأبذل كل جهدي لتحقيق تطلعات المواطنين بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية".