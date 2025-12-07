قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تكشف ألغاز موت السباح يوسف وفساد مسئولين واستدعاء رئيس الاتحاد
إيرادات الأفلام.. فرحة أحمد السعدني وتراجع عمرو يوسف
رئيس الوزراء اللبناني: لسنا في حالة سلام مع إسرائيل
نفق يربط بينهما.. تفاصيل تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
ملكية ناد ودور سفير سياحي.. تفاصيل العرض السعودي التاريخي لخطف محمد صلاح
ميرز: سبب عدم زيارة نتنياهو لألمانيا هو مذكرة توقيف المحكمة الجنائية
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
برلمان

عمرو القطامي يتراجع عن قراره بالانسحاب من خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بأكتوبر

النائب والمرشح لمجلس النواب 2025، عمرو القطامي
النائب والمرشح لمجلس النواب 2025، عمرو القطامي
ماجدة بدوى

أعلن النائب والمرشح لمجلس النواب 2025، عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، عن تراجعه عن قراره بالانسحاب من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في خدمة أهالي الدائرة والمساهمة في استكمال مشروعات التنمية والبنية التحتية.

وقال القطامي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن قراره السابق بالاعتذار جاء بعد دراسة متأنية، لكنه عاد وأعاد النظر بعد مراجعة مستفيضة للمرحلة المقبلة وطلبات أبناء الدائرة التي أبدوا رغبته في استمرار تمثيله. وأضاف أن هذا القرار يعكس التزامه بالمسؤولية الوطنية ورغبته الحقيقية في خدمة المواطنين وتحقيق مصالح الدائرة.

وأكد النائب، أنه سيواصل دعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء، مع الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية والعملية الانتخابية، متمنيًا النجاح لجميع المرشحين في خدمة الوطن والمواطن، مع التأكيد على أن منافسته القادمة ستكون شفافة ومبنية على مصلحة الدائرة وأهاليها.

وتابع القطامى: "أجدد تقديري لكل من وضع ثقته بي سابقًا، وأؤكد أن مسيرتي في خدمة أهالي أكتوبر والواحات ستستمر بكل السبل الممكنة، وسأبذل كل جهدي لتحقيق تطلعات المواطنين بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية".

