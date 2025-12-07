قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إرادة جيل يعقد اجتماعات لاتخاذ قرارات بشأن مراحل انتخابات مجلس النواب

عبد الرحمن سرحان

أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل" وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن الحزب سيعقد اجتماعات عاجلة، لوضع إجراءات حاسمة بشأن المراحل المتبقية من انتخابات مجلس النواب 2025 .

وأوضح مطر، أن الاجتماعات تأتي في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة التصدي لكل محاولات العبث بالاستحقاقات الانتخابية، مضيفا: "هناك أشخاص يزعمون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، لكنهم في الواقع يعملون لمصالحهم الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب الوطن".

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التضحية بالمصالح الشخصية ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر، مؤكداً أن "هناك من يسعى لإدخال لتحقيق مصالح ضيقة علي حساب الوطن تحت أسم دعم "الهندسة الانتخابية" وهو أمر مرفوض تماما.

وشدد مطر على أهمية استعادة روح ثورة 30 يونيو، باعتبارها لحظة تاريخية تمثل الوحدة الوطنية ورفض الفوضى، مضيفاً: "علينا جميعاً أن نعمل من أجل عبور مصر إلى بر الأمان، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأكد رئيس "إرادة جيل" أن الحزب سيظل يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، داعياً وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في مراقبة المراحل القادمة لضمان احترام إرادة الشعب وممارسة الديمقراطية بشكل سليم.

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

