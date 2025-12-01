قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان قصر ثقافة الغردقة بعد تطوير شامل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة محمد جبران وزير العمل، قصر ثقافة الغردقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي شهدها المبنى، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة ومسؤولي المحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد وزير الثقافة أقسام القصر بعد تطويرها، حيث زار أحد المعارض الفنية المقامة ضمن الفعاليات الافتتاحية، كما تابع عرضًا فنيًا على مسرح القصر بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

تحويل قصر ثقافة الغردقة إلى مركز فني للسائحين

ويأتي الافتتاح بعد توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الثقافة، بحضور اللواء خالد محمد عوض الله، مساعد وزير الثقافة لشؤون الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس حمدي السطوحي، مساعد الوزير للمشروعات الثقافية. ويستهدف البروتوكول استثمار القصر كمركز فني وثقافي يقدم عروضًا متنوعة للسائحين، دعمًا لجهود الدولة في دمج الفنون ضمن التجربة السياحية للزوار.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن الاتفاق يمثل خطوة لتعزيز دور المؤسسات الثقافية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن قصر الثقافة سيصبح نافذة لعرض الفنون والتراث المصري أمام السائحين، بما يرفع من جودة الخدمات الثقافية ويعزز الهوية المصرية داخل أحد أهم المقاصد السياحية.

وأوضح المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل المسرح خمسة أيام أسبوعيًا، من خلال عروض موسيقية وتراثية وفنون تشكيلية تقام بشكل منتظم، مع التنسيق المستمر مع الفنادق والمنشآت السياحية لتسهيل الحجز والترويج للفعاليات لضمان مشاركة أكبر من الزائرين.

وأشار حنفي إلى أن البروتوكول يتضمن إعداد مواد دعائية تشمل بانرات وفيديوهات تعريفية لتوزيعها داخل الفنادق والمنتجعات بهدف تعريف السائحين بالأنشطة الفنية المقامة داخل القصر، بما يعزز التجربة السياحية ويرفع مستوى التفاعل الثقافي في المدينة.

وشدد المحافظ على أن مسرح القصر سيُزوّد بجميع التجهيزات الفنية اللازمة لاستقبال العروض والفرق المشاركة، مع التزام المحافظة باستمرار دعم الأنشطة الثقافية على مدار العام، لجعل الغردقة وجهة تجمع بين السياحة الشاطئية والفعاليات الفنية والتراثية.

ويستمر العمل بالبروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ضمن خطة مشتركة تهدف إلى تحويل الغردقة إلى مركز ثقافي نشط يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الفن والتراث والمتعة للسائحين.

اخبار البحر الاحمر افتتاح قصر ثقافة الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

حكم الدعاء على النفس بالموت

حكم الدعاء على النفس بالموت.. أمين الإفتاء: تمني الوفاة منهيّ عنه شرعا

وزير الأوقاف

تكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد