وزير الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان قصر ثقافة الغردقة بعد تطوير شامل

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة محمد جبران وزير العمل، قصر ثقافة الغردقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي شهدها المبنى، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة ومسؤولي المحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد وزير الثقافة أقسام القصر بعد تطويرها، حيث زار أحد المعارض الفنية المقامة ضمن الفعاليات الافتتاحية، كما تابع عرضًا فنيًا على مسرح القصر بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

تحويل قصر ثقافة الغردقة إلى مركز فني للسائحين

ويأتي الافتتاح بعد توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الثقافة، بحضور اللواء خالد محمد عوض الله، مساعد وزير الثقافة لشؤون الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس حمدي السطوحي، مساعد الوزير للمشروعات الثقافية. ويستهدف البروتوكول استثمار القصر كمركز فني وثقافي يقدم عروضًا متنوعة للسائحين، دعمًا لجهود الدولة في دمج الفنون ضمن التجربة السياحية للزوار.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن الاتفاق يمثل خطوة لتعزيز دور المؤسسات الثقافية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن قصر الثقافة سيصبح نافذة لعرض الفنون والتراث المصري أمام السائحين، بما يرفع من جودة الخدمات الثقافية ويعزز الهوية المصرية داخل أحد أهم المقاصد السياحية.

وأوضح المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل المسرح خمسة أيام أسبوعيًا، من خلال عروض موسيقية وتراثية وفنون تشكيلية تقام بشكل منتظم، مع التنسيق المستمر مع الفنادق والمنشآت السياحية لتسهيل الحجز والترويج للفعاليات لضمان مشاركة أكبر من الزائرين.

وأشار حنفي إلى أن البروتوكول يتضمن إعداد مواد دعائية تشمل بانرات وفيديوهات تعريفية لتوزيعها داخل الفنادق والمنتجعات بهدف تعريف السائحين بالأنشطة الفنية المقامة داخل القصر، بما يعزز التجربة السياحية ويرفع مستوى التفاعل الثقافي في المدينة.

وشدد المحافظ على أن مسرح القصر سيُزوّد بجميع التجهيزات الفنية اللازمة لاستقبال العروض والفرق المشاركة، مع التزام المحافظة باستمرار دعم الأنشطة الثقافية على مدار العام، لجعل الغردقة وجهة تجمع بين السياحة الشاطئية والفعاليات الفنية والتراثية.

ويستمر العمل بالبروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ضمن خطة مشتركة تهدف إلى تحويل الغردقة إلى مركز ثقافي نشط يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الفن والتراث والمتعة للسائحين.