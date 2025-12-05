لو فزت في دولة التلاوة.. المتسابق محمد ماهر: أمنيتي أسافر بوالديّ لأداء العمرة

أعرب المتسابق محمد ماهر، خلال مشاركته في برنامج دولة التلاوة، عن أمنيته الكبرى حال فوزه في المسابقة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يوفَّق إلى اصطحاب والده ووالدته لأداء مناسك العمرة.

الفوز في برنامج دولة التلاوة

وقال ماهر في كلمته: "أمنيتي لو فزت في برنامج دولة التلاوة إن والدي ووالدتي يطلعوا عمرة إن شاء الله".

اكتشاف المواهب الجديدة

وتذيع قنوات الحياة والناس وCBC الحلقة الجديدة من برنامج “دولة التلاوة”، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويذاع التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وعلى صعيد متصل؛ علق الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف على قراءة المتسابق أشرف سيف صالح، الشهير بالشيخ بلال خلال الحلقة السابعة من دولة التلاوة، قائلا: “سعيد بيك تلاوتك حسنة ورائعة، ودعوت والدتك التى تقول ربنا يحبب فيك طوب الأرض تعنى أن ربنا يجعلك ود ومحبة عند كل إنسان حتى الجماد، وإن شاء الله الدعوة تتحقق وتشوف ثمرتها فى الدنيا والآخرة ونسعد بيك كشمس من شموس التلاوة بإذن الله”.