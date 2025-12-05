قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقطاع المياه عن المنطقة الصناعية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر
خالد عكاشة: الاحتلال يماطل بوضوح في الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا
استعدادا لأمم إفريقيا.. إبراهيم حسن: ودية نيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الأردن
مفاجآت ضخمة في تطوير حديقة الحيوان بالجيزة .. وهذا موعد الافتتاح
ورتل القرآن.. الأزهر: إطلاق حملة لتعلم أحكام التجويد والتلاوة | تفاصيل
بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
عايزين يشِّيلوه خيبتهم.. تعليق ناري من تامر أمين على أزمة محمد صلاح
سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري
لقد حصلت على نقاط إنستاباي.. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء
إحالة 40 طعنا علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للنقض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لو فزت في دولة التلاوة.. المتسابق محمد ماهر: أمنيتي أسافر بوالديّ لأداء العمرة

المتسابق محمد ماهر
المتسابق محمد ماهر
محمد البدوي

أعرب المتسابق محمد ماهر، خلال مشاركته في برنامج دولة التلاوة، عن أمنيته الكبرى حال فوزه في المسابقة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يوفَّق إلى اصطحاب والده ووالدته لأداء مناسك العمرة.

الفوز في برنامج دولة التلاوة

وقال ماهر في كلمته: "أمنيتي لو فزت في برنامج دولة التلاوة إن والدي ووالدتي يطلعوا عمرة إن شاء الله".

اكتشاف المواهب الجديدة

وتذيع قنوات الحياة والناس وCBC الحلقة الجديدة من برنامج “دولة التلاوة”، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويذاع التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وعلى صعيد متصل؛ علق الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف على قراءة المتسابق أشرف سيف صالح، الشهير بالشيخ بلال خلال الحلقة السابعة من دولة التلاوة، قائلا: “سعيد بيك تلاوتك حسنة ورائعة، ودعوت والدتك التى تقول ربنا يحبب فيك طوب الأرض تعنى أن ربنا يجعلك ود ومحبة عند كل إنسان حتى الجماد، وإن شاء الله الدعوة تتحقق وتشوف ثمرتها فى الدنيا والآخرة ونسعد بيك كشمس من شموس التلاوة بإذن الله”.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة المتسابق محمد ماهر العمرة مناسك العمرة

