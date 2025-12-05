الفلاح هيسدد ازاي؟ مصطفى بكري يعلق على قرار الأوقاف برفع قيمة إيجار الأراضي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفلاحين هيفضلوا طول عمرهم غلابة وكل أهدافهم في الدنيا، الزرع وتوفير الطعام للمعيشة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الفلاحين غضبوا من قرار وزارة الأوقاف برفع قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف "أراضي الوقف" من 18 ألف جنيه إلى 54 ألف جنيه للفدان.

وتابع: الصدمة دي يستوعبها الفلاح ازاي؟ مش كفاية الفلاح بيعاني ومشاكل السماد، ده الواحد بيزرع الفدان يدوب بيجيب تمنه بسبب ارتفاع أسعار العمالة.

وناشد مصطفى بكري، وزير الأوقاف بضرورة العودة إلى الأسعار القديمة، الناس هتزرع ايه وهتسدد المبالغ دي ازاي؟