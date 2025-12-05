أوقاف البحيرة تعقد ندوة دينية بجامعة دمنهور حول خطورة التدخين الإلكتروني

نظّمت مديرية أوقاف البحيرة، ندوة دينية حول "خطورة التدخين الإلكتروني" بكلية الزراعة – جامعة دمنهور، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور عبد الصبور الأنصاري، مدير المديرية، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة هدى متولي، عميدة كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور أحمد هلال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب مشاركة ممثلين عن مديرية الصحة بالبحيرة.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور سامي عوض العسالة، وكيل مديرية أوقاف البحيرة، خطورة التدخين الإلكتروني، مؤكدًا أنه لا يقل ضررًا عن التدخين التقليدي، بل قد يتفوق عليه في بعض مخاطره لاحتوائه على مواد كيميائية وسُمِّيَّة تؤثر على الرئتين والقلب والجهاز العصبي، وتُعرِّض الشباب للإدمان السريع، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود التوعوية للحد من انتشاره بين طلاب الجامعات.

وتناولت الندوة محاور مبادرة «صحّح مفاهيمك»، والتي تشمل تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومكافحة السلوكيات الخاطئة، وبث الوعي الديني الرشيد في الجامعات والمدارس، بما يُسهم في بناء شخصية طلابية واعية قادرة على التمييز بين الفكر الصحيح والمنحرف.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها العلمية والدينية والتثقيفية، وترسيخ منهج الوسطية، وتعزيز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني، بما يضمن دورها الفاعل في إعداد جيل قادر على المساهمة في التنمية المجتمعية وحماية الشباب من المخاطر الفكرية والصحية والسلوكية.