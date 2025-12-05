قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلكترونيًا.. خطوات إضافة الزوجة والمواليد الجدد على بطاقة التموين
أول تعليق لـ الدعم السريع على حادث معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أوقاف البحيرة تعقد ندوة دينية بجامعة دمنهور حول خطورة التدخين الإلكتروني

ندوة بجامعة دمنهور
ندوة بجامعة دمنهور
محمد صبري عبد الرحيم

نظّمت مديرية أوقاف البحيرة، ندوة دينية حول "خطورة التدخين الإلكتروني" بكلية الزراعة – جامعة دمنهور، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور عبد الصبور الأنصاري، مدير المديرية، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة هدى متولي، عميدة كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور أحمد هلال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب مشاركة ممثلين عن مديرية الصحة بالبحيرة.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور سامي عوض العسالة، وكيل مديرية أوقاف البحيرة، خطورة التدخين الإلكتروني، مؤكدًا أنه لا يقل ضررًا عن التدخين التقليدي، بل قد يتفوق عليه في بعض مخاطره لاحتوائه على مواد كيميائية وسُمِّيَّة تؤثر على الرئتين والقلب والجهاز العصبي، وتُعرِّض الشباب للإدمان السريع، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود التوعوية للحد من انتشاره بين طلاب الجامعات.

وتناولت الندوة محاور مبادرة «صحّح مفاهيمك»، والتي تشمل تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومكافحة السلوكيات الخاطئة، وبث الوعي الديني الرشيد في الجامعات والمدارس، بما يُسهم في بناء شخصية طلابية واعية قادرة على التمييز بين الفكر الصحيح والمنحرف.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها العلمية والدينية والتثقيفية، وترسيخ منهج الوسطية، وتعزيز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني، بما يضمن دورها الفاعل في إعداد جيل قادر على المساهمة في التنمية المجتمعية وحماية الشباب من المخاطر الفكرية والصحية والسلوكية.

صحح مفاهيمك أوقاف البحيرة مديرية أوقاف البحيرة خطورة التدخين الإلكتروني وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025

انقطاع مياه

انقطاع المياه عن بعض المناطق في العجمى بالإسكندرية

جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة

عودة المياه إلى بعض المناطق في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

بالصور

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد