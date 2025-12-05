ضبط طالب ظهر في مقطع فيديو يستعرض بسـ لاح أبيض ويتوعد أحد الأشخاص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يستعرض بسلاح أبيض ويستخدم ألفاظًا نابية موجهًا تهديدات لشخص آخر بالقاهرة.

وبفحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها، كما أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في المقطع.

وبمواجهته، اعترف بتصوير الفيديو بقصد ترهيب أحد أصدقائه على خلفية مشادة كلامية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.