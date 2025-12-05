الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر وأنجاله بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على مسكنه وقطع التيار الكهربائي عن منزله ونقل أعمدة الإنارة بالمنطقة محل سكنه بسوهاج، وظهور أحدهم بالمقطع حاملاً سلاح ناري.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بهذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (سائق "متواجد حالياً خارج البلاد" - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) ، وبإستدعاء والد الشاكى وسؤاله نفى ما ورد بالشكوى ، وأضاف بقيام نجله بهذا الإدعاء لظنه بتسبب المشكو فى حقهم فى إنفصال والديه ، وأمكن تحديد 3 من المشكو فى حقهم (عم الشاكى وإثنين من أنجاله – مقيمين بذات الدائرة) وبسؤالهم أيدوا.

ما جاء بأقوال والد الشاكي

وبتاريخ 29 نوفمبر الماضى تم تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو ( نجل عم الشاكى – مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا) وبحوزته (السلاح النارى الظاهر بالمقطع"بندقية خرطوش").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





