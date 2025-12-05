بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نعوم، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتوسيع قائمة الدول التي سيُحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة لتشمل "أكثر من 30 دولة"، وحتى الآن، أعلن ترامب حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة.

وقالت نعوم في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لن أفصح عن العدد بدقة"، وأشارت إلى أن "العدد يتجاوز 30 دولة، والرئيس يواصل تقييمها".

وفي وقت سابق، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين، مُوسعة بذلك نطاق حملتها على الهجرة القانونية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير حصري نشرته اليوم، أنه بموجب السياسة الجديدة لإدارة ترامب، ستصبح تصاريح العمل الصادرة للمهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء أو مجموعة من البرامج الإنسانية الأخرى صالحة الآن لمدة 18 شهرا بدلا من خمس سنوات.

ونقلت الصحيفة عن جو إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي الوكالة التي تُعنى بمعظم طلبات الهجرة القانونية، أن إجبار المهاجرين على تجديد تصاريح عملهم بوتيرة أكبر، سيُتيح للحكومة فرصا أكبر لإعادة فحص ملفاتهم.

ووصف إدلو هذا التغيير، الذي يُلغي سياسة سارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأنه أحدث إجراء تتخذه الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على الهجرة القانونية ردا على إطلاق النار الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة على اثنين من أفراد الحرس الوطني. ويزعم مسؤولون فيدراليون أن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني.



