قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم
ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نعوم، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتوسيع قائمة الدول التي سيُحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة لتشمل "أكثر من 30 دولة"،  وحتى الآن، أعلن ترامب حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة.

 وقالت نعوم في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لن أفصح عن العدد بدقة"،  وأشارت إلى أن "العدد يتجاوز 30 دولة، والرئيس يواصل تقييمها".

وفي وقت سابق، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين، مُوسعة بذلك نطاق حملتها على الهجرة القانونية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير حصري نشرته اليوم، أنه بموجب السياسة الجديدة لإدارة ترامب، ستصبح تصاريح العمل الصادرة للمهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء أو مجموعة من البرامج الإنسانية الأخرى صالحة الآن لمدة 18 شهرا بدلا من خمس سنوات.

ونقلت الصحيفة عن جو إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي الوكالة التي تُعنى بمعظم طلبات الهجرة القانونية، أن إجبار المهاجرين على تجديد تصاريح عملهم بوتيرة أكبر، سيُتيح للحكومة فرصا أكبر لإعادة فحص ملفاتهم.

ووصف إدلو هذا التغيير، الذي يُلغي سياسة سارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأنه أحدث إجراء تتخذه الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على الهجرة القانونية ردا على إطلاق النار الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة على اثنين من أفراد الحرس الوطني. ويزعم مسؤولون فيدراليون أن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني.


 

وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نعوم الرئيس دونالد ترامب قائمة الدول الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

البشعة

إجبار فتاة على البشعة لإثبات صدقها.. دار الإفتاء: لا أصل لها في الشرع

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

ترشيحاتنا

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يدشن مذ بح "أبي سيفين" بكنيسة "العذراء" بالفجالة | صور

البابا تواضروس

تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي بيد البابا تواضروس | صور

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة يوسف العبسي

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد