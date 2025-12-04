الخرباوي : قرار ترامب بحظر الإخوان لدعمها الإرهاب

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الرئيس الأمريكي ترامب أطلق اسم الإخوان لكنه لم يحظر العديد من المنظمات التابعة لهم والتي تحمل أسماء أخرى حيث يصل عددها إلى 52 جمعية أو مركز، بعضها متخصص في جمع تبرعات وتمويل عمليات إرهابية.

وأكد الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن قرار ترامب بحظر الإخوان نص على إنها تدعم الإرهاب لذلك صمم على تضييق الحصار عليها.

وتابع أن جماعة الإخوان بدأت نشاطها في الولايات المتحدة منذ فترة الخمسينات، مرجحا وجود تعاون مخباراتي بين أمريكا وعدد من الدول الأخرى بشأن موقف الإخوان.



وأشار إلى أن آخر حصر أن الـ 52 جمعية استطاعوا أن يجمعوا 6 مليار دولار من حول العالم، توجه كما يزعمون لأعمال الإغاثة ونصرة فلسطين، هذه المبالغ مقلقة بالطبع كونها تتم عبر مصارف مشبوهة،

