بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة يوسف العبسي

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي
بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي
ميرنا رزق

نفت بطريركية الروم الملكيّين الكاثوليك، عبر بيان رسمي صادر عن مكتب صاحب الغبطة الإعلامي، ما نشرته وسائل إعلام محلية مستندة إلى مصادر مضللة حول قبول قداسة البابا لاون الرابع عشر، استقالة صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي.

يمارس مهامه 

ويهمها التأكيد بانه ليس هناك أصلًا من استقالة ليقبلها، أو يرفضها قداسة البابا، ولا حتى هناك أي نية بالاستقالة، وان صاحب الغبطة كان، وما زال، وسيبقى يمارس مهامه كالمعتاد.

واذ تجدد بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك نفي خبر استقالة غبطة البطريرك يوسف العبسي جملة وتفصيلًا، وتؤكّد إنّه خبر ملفّق محذّرة الأطراف التي تدّعي الكلام باسم الكرسي الرسولي، أو باسم البطريركيّة.

وتدعو وسائل الإعلام التأكّد من صحّة الأخبار قبل نشرها، لكي لا تسبّب ضررًا للمؤمنين. لأي استفسار أو توضيح حاضرًا، ومستقبلًا، يرجى الاتصال بالمكتب الإعلامي على الرقم: 71114445.

بطريركية الروم الملكيّين بطريركية الروم الملكيّين الكاثوليك قداسة البابا لاون قداسة البابا لاون الرابع عشر البطريرك يوسف العبسي

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

