الاحتفال بعشية عيد استشهاد الشهيد أبى سيفين بكنيسة في السويس

شهدت كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بايبارشية السويس، احتفالا روحيا بعشية عيد استشهاد البطل العظيم "أبى سيفين" فيلوباتير مرقوريوس، وسط حضور كبير من شعب الكنيسة ومحبي الشهيد.

صلوات العشية

وترأس صلوات العشية كل من:

القمص أبراهام فهمي، وابونا مينا إبراهيم، وابونا بولا القمص أبراهام، وابونا فيلوباتير سامي، حيث ارتفعت الترانيم الروحية والألحان والتماجيد في أجواء مملوءة بالسلام والفرح.

وتوافد المصلون على الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، الذي تخلله زفة رفات جسد الشهيد أبى سيفين وسط بهجة عظيمة من الحاضرين، كما تمت أيضا زفة رفات القديس سمعان الخراز لنوال بركة الأجساد المقدسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة تحتفل سنويا بثلاث مناسبات كبرى للشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبى سيفين":

عيد استشهاده في 25 هاتور الموافق 4 أو 5 ديسمبر.

عيد تكريس أول كنيسة على اسمه بقيصرية الكبادوك في 25 أبيب الموافق 1 أغسطس.

تذكار وصول ذخيرة من رفات الشهيد إلى مصر في 9 بؤونه الموافق 16 يونيو.

وقد عبر المشاركون عن فرحتهم البالغة بالاحتفال وسط زغاريط الفرحه و التماجيد اثناء زفة ايقونة و رفات جسد الشهيد ابى سيفين