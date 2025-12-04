قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق عاصمة بنجلاديش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

اللحوم اليوم
اللحوم اليوم
منار عبد العظيم

في ظل انتشار عدد من الشائعات والتحذيرات على منصات التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحية اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية، خرج الدكتور الحسيني محمد، المتحدث الرسمي باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، لينفي تلك المزاعم بشكل قاطع، مؤكداً أن الوضع الصحي والرقابي مستقر وآمن.

الرقابة البيطرية: جهود مستمرة لضمان سلامة الغذاء

أكد الدكتور الحسيني محمد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تمارس دورها الرقابي بشكل مكثف ومستمر على مختلف الأسواق.

رقابة شاملة على:

محلات بيع اللحوم الحمراء

منافذ بيع الدواجن

محلات بيع الأسماك

منتجات اللحوم والأسماك والدواجن

وأوضح أن هذه الحملات لا تُنفَّذ بشكل منفرد، بل تتم بتنسيق كامل بين عدة جهات رقابية لضمان أعلى درجات سلامة الغذاء.

تعاون بين الجهات الرقابية لضمان غذاء آمن

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملات الرقابية تتم بالتعاون مع:

وزارة التموين

جهاز حماية المستهلك

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وذلك بهدف تأمين غذاء صحي وآمن للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ومنع أي تجاوزات قد تضر بصحة المستهلك.

نصائح أساسية عند شراء اللحوم الحمراء

وجّه الدكتور الحسيني محمد عدة نصائح مهمة للمواطنين، لتجنب الوقوع ضحية الغش أو شراء منتجات غير خاضعة للرقابة.

1. الشراء من مصدر موثوق

وشدّد على ضرورة شراء اللحوم من جزار معتمد أو محل معروف بتعاملاته الآمنة والملتزمة.

2. التأكد من وجود الختم الرسمي

وجود الختم البيطري على اللحوم هو الضمان الوحيد لمرورها بجميع مراحل الكشف والرقابة داخل المجازر المعتمدة.

الختم هو الدليل القاطع على أن اللحوم ذُبحت وفُحصت تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين.

إرشادات مهمة عند شراء الدواجن

لم تقتصر النصائح على اللحوم فقط، بل امتدت لتشمل الدواجن المذبوحة والحية.

أولاً: الدواجن المذبوحة

ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية على العبوة.

التأكد من أن الذبح تم داخل مجزر مرخص وتحت إشراف طبيب بيطري.

ثانياً: الدواجن الحية

عند شراء الدواجن الحية، يجب على المستهلك مراقبة علامات الصحة التالية:

أن تكون يقظة ونشيطة

ريش لامع وذو لون طبيعي

العُرف بلون أحمر وردي طبيعي

وهي مؤشرات واضحة على سلامة وصحة الطائر قبل الذبح.

اختتم الدكتور الحسيني محمد رسالته بالتأكيد أن أجهزة الدولة تعمل ليلاً ونهاراً لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، داعياً الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية.

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

أخبار السيارات

أخبار السيارات | تسريب صور مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة.. وسيارة اقتصادية جديدة من فيات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

