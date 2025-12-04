قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

باذنجان رومى أسود

- ½ كوب طحينة

- ملعقة كبيرة ممسوحة ثوم مفروم

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ممسوحة شطة

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح او أكثر حسب الرغبة

- عصير ليمونة

- ربع كوب خل

- ربع كوب ماء

- بقدونس مفروم

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

قومى بشواء الباذنجان الرومى من خلال وضعه دون تقطيعه على الشبكة فى الفرن.

- بعد أن تصبح القشرة الخارجية له لينة "طرية" يتم عمل اختبار بالسكينة للتأكد من تمام السواء.

- بعد التأكد من نضج الباذنجان نتركه حتى يبرد تماماً، ثم يتم تقشيره وضربه فى "الكبة".

- نحضر كافة المكونات التى سبق ذكرها فى المقادير ونخلطهم جميعاً جيداً فى بولة كبيرة.

- نضيف الخليط السابق إلى الباذنجان، ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

- تقدم سلطة البابا غنوج بعد تزيينها بالبقدونس.