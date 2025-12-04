قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
باذنجان رومى أسود
- ½ كوب طحينة
- ملعقة كبيرة ممسوحة ثوم مفروم
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- ملعقة صغيرة ممسوحة شطة
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة ملح او أكثر حسب الرغبة
- عصير ليمونة
- ربع كوب خل
- ربع كوب ماء
- بقدونس مفروم
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
قومى بشواء الباذنجان الرومى من خلال وضعه دون تقطيعه على الشبكة فى الفرن.
- بعد أن تصبح القشرة الخارجية له لينة "طرية" يتم عمل اختبار بالسكينة للتأكد من تمام السواء.
- بعد التأكد من نضج الباذنجان نتركه حتى يبرد تماماً، ثم يتم تقشيره وضربه فى "الكبة".
- نحضر كافة المكونات التى سبق ذكرها فى المقادير ونخلطهم جميعاً جيداً فى بولة كبيرة.
- نضيف الخليط السابق إلى الباذنجان، ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضه.
- تقدم سلطة البابا غنوج بعد تزيينها بالبقدونس.