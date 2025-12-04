قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا (اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتهئ الفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مناطق من (حلايب وشلاتين)، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 25  درجة مئوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مناطق من حلايب والشلاتين تكون فرص ضعيفة جدا على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 26 16
أكتوبر 26 16
بنهــــا 24 17
دمنهور 24 18
وادي النطرون 25 17
كفر الشيخ 24 17
المنصورة 24 18
الزقازيق 25 18
شبين الكوم 24 17
طنطا 24 17
دمياط 23 16
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 26 15
السويس 26 15
العريش 24 11
رفح 24 15
رأس سدر 25 13
نخل 22 06
كاترين 16 05
الطور 25 15
طابا 23 13
شرم الشيخ 28 19
الإسكندرية 24 16
العلمين 23 16
مطروح 24 14
السلوم 22 15
سيوة 24 12
رأس غارب 26 17
الغردقة 27 17
سفاجا 27 18
مرسى علم 28 18
الشلاتين 27 22
حلايب 26 24
أبو رماد 27 22
رأس حدربة 26 24
الفيوم 25 13
بني سويف 25 12
المنيا 26 13
أسيوط 26 12
سوهاج 27 13
قنا 29 14
الأقصر 30 14
أسوان 30 16
الوادى الجديد 29 16
أبوسمبل 30 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 30 23
المدينة 30 17
الرياض 26 16
المنامة 27 22
أبوظبى 28 20
الدوحة 27 21
الكويت 25 15
دمشق 18 08
بيروت 23 19
عمان 19 09
القدس 19 10
غزة 23 17
بغداد 24 12
مسقط 28 22
صنعاء 22 06
الخرطوم 36 24
طرابلس 17 12
تونس 18 11
الجزائر 16 11
الرباط 19 08
نواكشوط 24 17

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 01
إسطنبول 17 09
إسلام آباد 21 08
نيودلهى 22 09
جاكرتا 30 24
بكين 07 06
كوالالمبور 32 24
طوكيو 12 03
أثينا 17 12
روما 15 05
باريس 09 04
مدريد 10 05
برلين 04 01
لندن 09 03
مونتريال 03- 06
موسكو 04 01
نيويورك 05 00
واشنطن 06 01
أديس أبابا 24 10

الأرصاد شبورة مائية هيئة الأرصاد أمطار نشاط للرياح

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

