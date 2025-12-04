تريد الكثير من النساء تعلم طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم بمذاق شهي مثل افخم المطاعم والمحلات

نعرض لكم طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأة نأة على سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة فرن



مكرونة سوستة مسلوقة

مشروم شرائح

دجاج مكعبات

ملح

فلفل اسود

بابريكا

بودرة بصل

بودرة ثوم

زعتر مجفف

كريمة

شرائح جبنة شيدر

جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة عمل مكرونة فرن بالمشروم والدجاج



شوحي المشروم مع ملح وفلفل اسود وقليل من الزيت

ضعي الدجاج في الملح والفلفل الاسود والبابريكا والزعتر وبودرة البصل وبودرة الثوم.

شوحيالمشروم في طاسة مع قليل من الزيت ثم ضعي الكريمة وقلبيهم.

ضعي المكرونة في صينية الفرن ثم شرائح الجبنة ثم الدجاج والمشروم

ثم موتزاريلا على الوجه وادخليها الفرن حتى أحمرار الوجه.

