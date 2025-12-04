ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: المرحلة الثانية من الاتفاق تتقدم وستحدث قريبا جدا

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وعندما سُئل عن المرحلة الثانية من الاتفاق، أوضح أنها "تتقدم للأمام وستُنفذ قريبًا".

وفي إشارة إلى الاشتباك في رفح بين قوات الجيش الإسرائيلي والعناصر المسلحة من حماس خرجوا من نفق، قال ترامب: "واجهوا مشكلة مع قنبلة انفجرتن و أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة، وربما قُتل عدد آخر، لقد حدث ذلك، لكن السلام في الشرق الأوسط يغيب عنا"، أصيب خمسة مقاتلين في الحادث: اثنان منهم بجروح خطيرة، واثنان بجروح متوسطة، وواحد في حالة غير مهددة للحياة.

وفي وقت سابق، عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، اجتماعا طارئا مع قيادات الأمن لبحث الرد الإسرائيلي على حادثة رفح، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأكدت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، شدد خلال الاجتماع على أن الحادثة “لا يمكن التغاضي عنها”، في إشارة إلى تداعياتها العسكرية والسياسية.

ونقلت القناة نفسها عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حادثة رفح تمثل "انتهاكًا خطيرًا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقوم بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية بشأن التطورات، وقد أوضحت لواشنطن، وفق وصفه، خطورة الموقف الحالي.