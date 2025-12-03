قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البسلة بالجزر.

مكونات البسلة بالجزر

نصف كيلو من اللحم مقطعة إلى مكعبات.

نصف كيلو من البسلة الطازجة.

بصلة صغيرة مقطعة.

ملعقة من السمن.

ربع كيلو من الجزر المكعبات الصغيرة.

عصير طماطم مصفاه ورشه سكر وقطعه بنجر .

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

2-3 فصوص ثوم (مفرومة).

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (اختياري).

شوربة اللحم لإضافة النكهة والمذاق.

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحمة

اعطي اللحمه صدمه وانزلي بورق لورا فلفل اسود حب حبهان بصل مكعبات ثم اضافه الماء المغلي .

في طاسة على النار، أضيفي الزبدة أو السمن على نار متوسطة.

أضيفي الثوم المفروم والبصل، وقلبيهما حتى يصبحان ذهبي اللون.

أضيفي عصير الطماطم رشه سكر والبهارات، وشوربة اللحم، وامزجيها مع الثوم والبصل.

ضعي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة حسب الرغبة .

اتركيه ياخدوا غلوه ضيفي البسلة والجزر، وامزجيهما، ثم غطيها واتركيها على نار متوسطة لمدة 5دقاءق .

ضيفي اللحم المسلوق، واتركيهما غلوة واحدة ضع في طاجن في الفرن يمتزجوا ويكملوا نضج .

يقدم مع الارز بالشعريه والف هنا .