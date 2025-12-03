إطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط.. ورأس البر أول مدينة خالية من الكربون



عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، لقاءًا جاء لمناقشة استراتيجية المحافظة نحو مدينة خضراء مستدامة، حضره المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حسين وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حورس مصر ، والدكتورة أميرة فوزى ألماظ استاذ عمارة تنسيق الموقع والعمارة المستدامة ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " رؤية إطلاق " أسبوع الاستدامة بدمياط " والذى سيشهد برنامج توعوي حافل وندوات وورش عمل تهدف وبشكل أساسى إلى تعزيز الجهود نحو الحفاظ على البيئة والتوسع بالمساحات الخضراء والزراعات ، والطاقة النظيفة، علاوة على تعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين باعتبارها من أهم التوجهات فى الوقت الراهن و مستقبلياً.

وعلى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " المقترحات المعدة لانشطة أسبوع الاستدامة المقرر الإعلان عن موعده قريباً ، وكذا التأكيد على تنفيذ المشروعات التابعة للمحافظة والقطاع الخاص بما يتوافق مع رؤى الاستدامة البيئية والتحول الأخضر، مؤكدًا أنه تم البدء بمدينة رأس البر تزامنًا مع الإعلان عنها كأول مدينة خالية من الكربون فى الدلتا.

و أكد " محافظ دمياط " على أهمية بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص والجهات المعنية لتحقيق مستهدفات المبادرة التى ستحظى بنجاح كبير نظرًا لكونها مبادرة داعمة للبيئة والمناخ ، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة و رؤى الجمهورية الجديدة