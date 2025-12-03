موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى

أغلق الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، والتي شهدت مواجهات قوية ونتائج متقاربة بين المنتخبات المشاركة. البطولة انطلقت في الأول من ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

نتائج الجولة الأولى

المجموعة الأولى:

سجّلت هذه المجموعة بداية قوية، حيث استطاع منتخب سوريا الفوز على تونس بهدف دون رد، بينما حصد منتخب فلسطين انتصارًا ثمينًا على صاحب الأرض قطر ليخطف صدارة المجموعة مبكرًا.

المجموعة الثانية:

واصل المنتخب المغربي انطلاقته القوية وحقق فوزًا مستحقًا على جزر القمر بنتيجة 3-1، في حين تمكن المنتخب السعودي من قلب الطاولة على عمان وانتصر بنتيجة 2-1.

المجموعة الثالثة:

شهدت أحد أبرز مواجهات الجولة، حيث تعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل فريق، بينما نجح منتخب الأردن في انتزاع فوز مهم على الإمارات بنتيجة 2-1 ليعتلي صدارة المجموعة.

المجموعة الرابعة:

انتهت مواجهة الجزائر والسودان بالتعادل السلبي، فيما تمكن المنتخب العراقي من حسم مباراته أمام البحرين بالفوز 2-1.

ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

المجموعة الأولى:

1. فلسطين – 3 نقاط

2. سوريا – 3 نقاط

3. تونس – دون نقاط

4. قطر – دون نقاط

المجموعة الثانية:

1. المغرب – 3 نقاط

2. السعودية – 3 نقاط

3. عمان – دون نقاط

4. جزر القمر – دون نقاط

المجموعة الثالثة:

1. الأردن – 3 نقاط

2. مصر – نقطة واحدة

3. الكويت – نقطة واحدة

4. الإمارات – دون نقاط

المجموعة الرابعة:

1. العراق – 3 نقاط

2. الجزائر – نقطة واحدة

3. السودان – نقطة واحدة

4. البحرين – دون نقاط