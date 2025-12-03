قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطب البيطري: جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا وجود لغير الصالحة للاستهلاك
متحدث وزارة الرياضة: هناك مسار للتحقيق في وفاة يوسف محمد وحقه هيرجع.. فيديو
يشكر منافسيه .. «مُرشح الغلابة» في رسالة لمُتابعيه: محتاج «لاب توب استعارة» حتى انتهاء الانتخابات
قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي: ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويا
الشباب والرياضة تكشف تفاصيل واقعة وفاة السباح يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية
تصعيد جديد في غزة… ونتنياهو يلوح بخيارات صعبة للتعامل مع حماس وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة
قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رياضة

موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى

كأس العرب
كأس العرب
حمزة شعيب

أغلق الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، والتي شهدت مواجهات قوية ونتائج متقاربة بين المنتخبات المشاركة. البطولة انطلقت في الأول من ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

نتائج الجولة الأولى

المجموعة الأولى:

سجّلت هذه المجموعة بداية قوية، حيث استطاع منتخب سوريا الفوز على تونس بهدف دون رد، بينما حصد منتخب فلسطين انتصارًا ثمينًا على صاحب الأرض قطر ليخطف صدارة المجموعة مبكرًا.

المجموعة الثانية:

واصل المنتخب المغربي انطلاقته القوية وحقق فوزًا مستحقًا على جزر القمر بنتيجة 3-1، في حين تمكن المنتخب السعودي من قلب الطاولة على عمان وانتصر بنتيجة 2-1.

المجموعة الثالثة:

شهدت أحد أبرز مواجهات الجولة، حيث تعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل فريق، بينما نجح منتخب الأردن في انتزاع فوز مهم على الإمارات بنتيجة 2-1 ليعتلي صدارة المجموعة.

المجموعة الرابعة:

انتهت مواجهة الجزائر والسودان بالتعادل السلبي، فيما تمكن المنتخب العراقي من حسم مباراته أمام البحرين بالفوز 2-1.

ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

المجموعة الأولى:

1. فلسطين – 3 نقاط

2. سوريا – 3 نقاط

3. تونس – دون نقاط

4. قطر – دون نقاط

المجموعة الثانية:

1. المغرب – 3 نقاط

2. السعودية – 3 نقاط

3. عمان – دون نقاط

4. جزر القمر – دون نقاط

المجموعة الثالثة:

1. الأردن – 3 نقاط

2. مصر – نقطة واحدة

3. الكويت – نقطة واحدة

4. الإمارات – دون نقاط

المجموعة الرابعة:

1. العراق – 3 نقاط

2. الجزائر – نقطة واحدة

3. السودان – نقطة واحدة

4. البحرين – دون نقاط

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

حبة البركة

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

توابل

5 توابل تحول الأكلات إلى طعم المطاعم

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

