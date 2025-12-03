عروض خليجية تُهدّد مفاوضات الأهلي مع يوسف بلعمري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن صفقة التعاقد مع الجزائري يوسف بلعمري، ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي، تواجه منافسة قوية من عدة أندية خليجية.

وأوضح “الغندور” خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن بلعمري تلقى عروضًا رسمية من أندية سعودية وإماراتية، وهو ما يمثل تهديدًا لمفاوضات الأهلي الساعية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة أن العروض الخليجية تتضمن مزايا مالية أعلى.

ويرغب “بلعمري” في الرحيل عن الرجاء بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع النادي المغربي، وسيُفاضل اللاعب خلال الأيام المقبلة بين عرض الأهلي والعروض الخليجية قبل حسم وجهته الجديدة