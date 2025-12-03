اشتروا منتجات من سوبر ماركت.. تسمم 6 طالبات بمدرسة السلحدار الفنية بمصر الجديدة

أصيبت 6 طالبات بمدرس السلحدار الفنية بمصر الجديدة بتسمم وإعياء شديد بعد شرائهم سلع غذائية من سوبر ماركت بجوار المدرسة في منطقة مصر الجديدة.
تسمم 6 طالبات بمدرسة السلحدار الفنية بمصر الجديدة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة تضمن ورود بلاغا بتعرض 6 طالبات بمدرسة السلحدار الفنية لإعياء وقيئ وألم حاد في البطن.
بالانتقال والفحص تبين نقل الطالبات للمستشفى وتبين شرائهم سلع غذائية من سوبر ماركت بجوار المدرسة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.