قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"

أثار برومو فيلم “الست” للفنانة منى زكي حالة من الجدل الواسع حيث تعرضت فيه الفنانة إلى هجوم شرس حيث تجسد فيه شخصية أم كلثوم مما خلق هذا الهجوم حيث قارن البعض بينها وأم كلثوم وبرغم من هذا الهجوم إلا أن خرج عدد من النجمات لدفاع عنها بقوة شديدة وهو ما نرصده فى التقرير التالي:

خالد جلال

ودعم المخرج خالد جلال فريق عمل فيلم الست بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها بسبب عدم وجود شبه بين الفنانة منى زكي وشخصية أم كلثوم.

وكتب جلال عبر حسابه الشخصي فيس بوك :"من يحاول التشكيك في نجومية فناني مصر؟".

أولاً: أم كلثوم شخصية يمكن تقديم ألف فيلم ومسلسل عنها، وسنظل نخلّدها للأبد، فهي ليست مجرد أيقونة مصرية بل عربية وعالمية.

ثانياً: منى زكي من أهم نجمات التمثيل في مصر والوطن العربي.

ثالثاً: هل كان الراحل العظيم أحمد زكي يشبه عبد الحليم حافظ أو الزعيم جمال عبد الناصر؟ الحقيقة أن قدرته الفنية كانت كافية لنقل مشاعر الشخصيات مهما كان الاختلاف الشكلي، وجعل الجمهور يصدق ويتفاعل.

رابعاً: فيلم يضم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، عمرو سعد، محمد فراج، أمينة خليل، أحمد داود، أحمد أمين، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، إلى جانب إخراج مروان وحيد حامد، وكتابة أحمد مراد، وموسيقى هشام نزيه… من يتوقع أن ينتج عن هذا فريق عمل فيلم ضعيف؟".