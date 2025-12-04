بعد انتشال جثة فتاة.. العثور على جثة شخص بترعة الإبراهيمية بأبوقرقاص بالمنيا

بعد ساعات من العثور على جثمان فتاة بترعة الإبراهيمية أمام مركز سمالوط شمال المنيا، تم العثور على جثة شخص بترعة الإبراهيمية أمام مركز أبوقرقاص، وتبين انه والد الفتاة تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثمان م. ر 40 سنه غريقًا بترعة الإبراهيمية أمام مركز أبوقرقاص ، وبانتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، جرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

يأتي ذلك بعدما ساعات من عثور قوات الإنقاذ النهري على جثمان ابنته " ر.م" 12 سنه من ترعة الإبراهيمية امام مركز سمالوط شمال المحافظة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.