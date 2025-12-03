سيامة كاهن جديد بإيبارشية بوليڤيا وزيارة السفير المصري لمدرسة سان ماركوس الدولية

صلى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول في بوليڤيا، وشاركه عدد من كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح، سام نيافته الشماس ماجد جيمي (الدياكون شاروبيم) كاهنًا باسم القس شاروبيم للخدمة في إيبارشية بوليڤيا.

رسامة كاهن جديد

حضر للتهنئة السفير حاتم النشار، سفير مصر في بوليڤيا، والسيدة حرمه، كما حضر أيضًا القنصل المصري وأعضاء السفارة المصرية وفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز.

وفي سياق آخر، زار السفير حاتم النشار وأعضاء السفارة مدرسة سان ماركوس الدولية، التابعة للكنيسة القبطية، وكان في اسقبالهم نيافة الأنبا يوسف، واستمعوا من نيافته لشرح عن معالم المدرسة، كما شاركوا فى حفل لتخريج أطفال الحضانة التابعة للمدرسة.