احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار استشهاد القديسين قزمان ودميان واخوتهما وامهما

ميرنا رزق

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  اليوم، الموافق الثاني والعشرين من شهر هاتور القبطي تذكار استشهاد القديسين قزمان ودميان واخوتهما انتيموس ولاونديوس وابرابيوس وامهم ثاؤذوتي.

شهادة قزمان ودميان وعائلتهما

وقال كتاب “السنكسار  الكنسي” الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين ، إن هذه الاسرة كانت من بلاد ارابيا بآسيا الصغرى، وقد ترملت الام وهي شابة وربت اولادها على مخافة الله. تعلم قزمان ودميان مهنة الطب، بينما مضى اخوتهم الثلاثة الى البرية للعبادة والتنسك.

واضاف السنكسار أن القديسين قزمان ودميان استخدما مهنتهما لخدمة الجميع بلا اجر، معتمدين على الصلاة في شفاء المرضى، وكانا يكرهان محبة المال.

واكد السنكسار أنه بسبب اوامر دقلديانوس استدعاهم الوالي ليسياس بعد ان علم بايمانهم، ولما رفضوا السجود للاوثان عذبهم بعذابات شديدة، منها مستوقد الحمام والدواليب الحديدية والقاءهم في البحر. ولكن الله انقذهم بمعجزة، مما جعل عددًا كبيرًا من الجنود والشعب يؤمنون.

واضاف السنكسار أن الوالي اصيب بمرض شديد فطلب القديسين، فصلوا من اجله فشفاه الله، لكنه عاد وجحد عمل النعمة وامر بتعذيبهم مرة اخرى. وعند الحكم عليهم بالقاءهم في النار، كانت امهم تشجعهم على الثبات، فامر الوالي بقطع راسها فنالت اكليل الشهادة. 

وتابع السنكسار ذكر اسم القائد بقطر بن رومانوس الذي تقدم ودفن جسدها، فغضب الوالي ونفاه الى مصر حيث استشهد هناك.

واكد السنكسار انه في النهاية امر الوالي بقطع رؤوس جميع القديسين، فتقدموا الى موضع الاستشهاد بفرح وهدوء مسبحين الله، ونالوا اكاليل الشهادة، ثم دفن المؤمنون اجسادهم باكرام.

ما هو السنكسار؟

السنكسار هو كتاب كنسي يروي سير القديسين والشهداء واحداث كل يوم من ايام السنة القبطية، وتقرأ منه الكنيسة في القداس ليعيش المؤمنون تاريخ الكنيسة ويحصلوا على بركة سير القديسين. 

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قزمان ودميان السنكسار الكنيسة القبطية قزمان ودميان وعائلتهما

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

عمرو سعد

زوجة عمرو سعد تحتفل بعيد ميلاده .. صور

سعد الصغير

سعد الصغير يعود للدراما بمسلسل فرصة عمل .. رمضان 2026

حميد الشاعري

روتانا تحتفل بطرح أغنية من دخلتك علينا لـ حميد الشاعري

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

