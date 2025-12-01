المعهد الثقافي العربي الإفريقي يعقد الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي

عُقدت الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي المؤقت للمعهد الثقافي العربي الإفريقي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر 2025.

وجاءت الدورة بمشاركة إدارة أفريقيا والتعاون العربي الإفريقي، وإدارة الثقافة وحوار الحضارات، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمعهد الثقافي العربي الإفريقي، وبعثة جامعة الدول العربية في أديس أبابا.

وتناولت الاجتماعات أهمية تعزيز دور المعهد الثقافي العربي الإفريقي باعتباره المؤسسة الرسمية الوحيدة المنشأة بين المنظمتين العربية والإفريقية، منذ تأسيسه عام 2002 ومقره باماكو في جمهورية مالي، حيث يضطلع بدور محوري في تطوير آفاق التعاون الثقافي العربي الإفريقي.

كما بحث المشاركون الدور الذي يقوم به المعهد في دعم العلاقات الثقافية بين الجانبين، إلى جانب مناقشة التقريرين الإداري والمالي، واستعراض أنشطة المعهد لعامي 2025 – 2026، إضافة إلى مناقشة الوضع المالي والأمني والإداري للمعهد.

واتفق المجتمعون على عقد الدورة العاشرة للمجلس التنفيذي المؤقت خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في تونس.