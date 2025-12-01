كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين منتخب تونس وسوريا ،في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد حمد بن علي المونديالي فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وبدء المنتخبين حذرين فى الدقائق الأولي ويسعى كلاً منهما فى إستغلال أى خطأ ليسجل هدفاً مبكراً.

تشكيل تونس ضد سوريا

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: معتز النفاتي - مروان الصحراوي - ياسين مرياح - أسامة الحدادي- علي معلول

الوسط: فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - إسماعيل الغربي

الهجوم: عمر العيوني - فراس شواط

تشكيل منتخب سوريا

حراسة المرمى: شاهر الشاكر

الدفاع: أحمد فقا - عبد الله الشامي - خالد كردغلي - زكريا حنان

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد صلخدي

الهجوم: محمود الأسود - عمر خربين - محمد الحلاق

