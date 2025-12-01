خبرة وشخصية ذكية.. فتحي سند يتغنى بحلمي طولان قبل انطلاق كأس العرب

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند، بحلمي طولان مدرب منتخب مصر لـ المحليين قبل مواجهة الكويت في كأس العرب.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "شطارة حلمى طولان إنه يجمع بين الخبرة والشخصية الذكية بخبرته إستطاع فى زمن قياسى ان يجهز منتخبا يستطيع ان يحقق الكثير وبذكائه اقام علاقة فريدة مع اللاعبين جعلت الكل يرفع شعار “نحن فى الدوحة لنعود بكأس العرب” رجال مصر يستطيعون".

ويلتقي غد الثلاثاء منتخب مصر لـ المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الكويت فى افتتاحية مباريات الفراعنة فى بطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان مدرب منتخب مصر لـ المحليين، في تصريحات له بالؤتمر الصحفي: فترة الإعداد القصيرة حققت أهدافها المرجوة قبل خوض أولى مباريات البطولة أمام الكويت وجاهزون لتخطي مباراة الإفتتاح.

وتابع حلمي طولان : منتخب مصر خاض مباريات ودية قوية أمام تونس والمغرب والبحرين والجزائر ما ساهم في تحقيق إعداد جيد للبطولة.

وكشف طولان عن المعايير التي اعتمدها لاختيار قائمة اللاعبين قائلا، "اخترنا لاعبين لديهم الرغبة فى الظهور بشكل جيد خلال البطولة، وهو ما شاهدناه فى المباريات الودية لنتلقى إشادة من الشارع المصري".