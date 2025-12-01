تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت فى كأس العرب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

جدير بالذكر أن المواجهة الأولى للمنتخب تنطلق في الرابعة والنصف مساء غد (الثلاثاء) على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تختتم جولتها الأولى مساء الأربعاء بمواجهة تجمع منتخب الإمارات أمام نظيره الأردني.

حضر الاجتماع الفني محمد منجي إداري الفريق وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

يختتم اليوم منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب الكويت اليوم فى أولى مباريات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب 2025 التى تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري علي 6 ملاعب .

واكتملت صفوف منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العرب بعد انضمام رباعى الأهلى محمد شريف، ومحمد مجدى أفشة، وكريم فؤاد، وياسين مرعى، كما انتظم أيضا فى صفوف معسكر المنتخب ثنائى المصرى البورسعيدى كريم العراقى، وميدو جابر، بالإضافة إلى ثنائى الزمالك محمد عواد، ومحمود حمدى الونش.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانه الرئيسى مساء اليوم على ملعب لوسيل، الذى سيشهد وضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة المنتخب الكويتى، وطريقة اللعب، وتجهيز القوة الهجومية الضاربة.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الثانى استدعاء مروان حمدى مهاجم بيراميدز الذى انضم إلى معسكر المنتخب فى ساعات متأخرة مساء أمس على أن يشارك فى التدريب الرئيسى مساء اليوم، وتم استبعاد أحمد عاطف مهاجم فريق زد لأسباب فنية.

موعد مباراة منتخب مصر والكويت فى كأس العرب والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر مع الكويت غدا الثلاثاء 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة .

وتذاع مباراة منتخب مصر والكويت عبر شبكة قنوات beIN Sports وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الرياضية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية).

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

انطلاق بطولة كأس العرب

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر على 6 ملاعب وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالى بمشاركة ستة عشر منتخبا.

ويستهل منتخب قطر مشواره فى البطولة بلقاء منتخب فلسطين فى السادسة إلا الربع مساء على ملعب البيت فى مدينة الخور ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مواجهة المنتخب التونسى أمام نظيره السورى فى الثالثة عصرا على ملعب أحمد بن على، وسيقام حفل افتتاح البطولة فى الخامسة والنصف مساء.

وتشارك مصر فى البطولة بالمنتخب الثانى، بقيادة حلمى طولان، ويفتتح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة أمام الكويت فى الرابعة والنصف عصر غد، وتضم المجموعة معهما الأردن والإمارات.

وتحظى البطولة باهتمام جماهيرى كبير، خاصة بعد نجاح النسخة الاستثنائية الماضية، تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وتشهد تخصيص جوائز مالية قياسية تصل إلى 36.5 مليون دولار، يحصل الفائز باللقب على أكثر من سبعة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4.293 مليون دولار، والثالث على 2.862 مليون دولار، والرابع 2.146 مليون دولار، بينما يحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على مليون دولار، وتحصل جميع المنتخبات المشاركة على 715 ألف دولار، وعزز «فيفا» من مكانة البطولة، بعدما اعتمد مبارياتها ضمن نظام التصنيف العالمى الذى يصدر شهريا لتحصل المنتخبات على نقاط فى التصنيف.