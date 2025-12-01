موعد مباراة منتخب مصر ضد الكويت في كأس العرب 2025

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكويت غدا الثلاثاء فى أولى مباريات الفراعنة فى بطولة كأس العرب 2025 التى تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري علي 6 ملاعب .

موعد مباراة مصر ضد الكويت

تقام مباراة منتخب مصر مع الكويت غدا الثلاثاء 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة .

وتذاع مباراة منتخب مصر والكويت عبر شبكة قنوات beIN Sports وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الرياضية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية).

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر على 6 ملاعب وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالى بمشاركة ستة عشر منتخبا

ويستهل منتخب قطر مشواره فى البطولة بلقاء منتخب فلسطين فى السادسة إلا الربع مساء على ملعب البيت فى مدينة الخور ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مواجهة المنتخب التونسى أمام نظيره السورى فى الثالثة عصرا على ملعب أحمد بن على، وسيقام حفل افتتاح البطولة فى الخامسة والنصف مساء.

وتشارك مصر فى البطولة بالمنتخب الثانى، بقيادة حلمى طولان، ويفتتح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة أمام الكويت فى الرابعة والنصف عصر غد، وتضم المجموعة معهما الأردن والإمارات.