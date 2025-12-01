قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد الكويت في كأس العرب 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكويت غدا الثلاثاء فى أولى مباريات الفراعنة فى بطولة كأس العرب 2025 التى تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري علي 6 ملاعب .

موعد مباراة مصر ضد الكويت 

تقام مباراة منتخب مصر مع الكويت غدا الثلاثاء 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة .

وتذاع مباراة منتخب مصر والكويت عبر شبكة قنوات beIN Sports وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الرياضية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية).

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر على 6 ملاعب وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالى بمشاركة ستة عشر منتخبا

ويستهل منتخب قطر مشواره فى البطولة بلقاء منتخب فلسطين فى السادسة إلا الربع مساء على ملعب البيت فى مدينة الخور ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مواجهة المنتخب التونسى أمام نظيره السورى فى الثالثة عصرا على ملعب أحمد بن على، وسيقام حفل افتتاح البطولة فى الخامسة والنصف مساء.

وتشارك مصر فى البطولة بالمنتخب الثانى، بقيادة حلمى طولان، ويفتتح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة أمام الكويت فى الرابعة والنصف عصر غد، وتضم المجموعة معهما الأردن والإمارات.

منتخب مصر منتخب الكويت مصر والكويت كأس العرب كأس العرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"

القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن

عمرو الليثي

عمرو الليثي: تدريب الإعلاميين على تناول قضايا الدين ضرورة لمواجهة خطاب الكراهية

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يصلي القداس الشهري لخدمة الصم وضعاف السمع بحلوان

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد