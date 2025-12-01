قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
أخبار العالم

محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط

أ ش أ

وافق القضاة في المحكمة المركزية بتل أبيب على إلغاء حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة الاستماع المقررة غدًا الثلاثاء.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، أن ذلك جاء بعدما قدم محامو نتنياهو طلبًا، اليوم الاثنين، لإلغاء شهادته في المحاكمة المقرر إجراؤها غدا، لأسباب "دبلوماسية وأمنية".

وأوضحت الصحيفة ، أن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة في جلسة استماع أخرى بعد غد الأربعاء، وسيتم تمديد الجلسة لمدة ساعة.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في أول تصريح له بعد تلقيه طلبًا رسميًا من نتنياهو بالعفو عنه، "إن مسألة العفو تثير جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، وسأتعامل معها بأفضل طريقة ممكنة، وأضع في اعتبارى مصلحة إسرائيل فقط".

وكان نتنياهو قد قدم، أمس، طلب العفو عبر محاميه إلى مكتب الرئاسة، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها "غير معتادة وتحمل تداعيات كبيرة".. وتم تحويل الطلب إلى وزارة العدل لجمع التقييمات المهنية من الجهات القانونية المختصة.

ويخضع نتنياهو إلى جلسات استجواب وإدلاء بالشهادة أمام المحكمة المركزية في عدد من قضايا الفساد التي تلاحقه. 

