غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

قدمت الشيف ثريا الالفي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ .
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
المقادير :
- كيلو بطاطس
- حبتين بصل
- طماطم
- ثوم
- فرخة متوسطة الحجم
- ملح وفلفل اسود وبهارات
- فلفل اخضر
- مرقة دجاج
طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ :
- قومي بتقطيع الفرخة وغسلها جيدا بالماء واخل والليمون والملح ، وضعيها جانبا
- قشري البطاطس وقطعيها حلقات متوسطة السماكة ومتساوية .
- كذلك قطعي الفلفل الاخضر قطع متوسطة الحجم.
- في صينية مناسبة ضعي البطاطس والفراخ والفلفل الاخضر و كل تلك المكونات وايضا البصل المفروم واخلطيها جيدا ولكن بعد ان تدهني الصينية بسمن .
- اضيفي اليها الطماطم بعد ان تقومي بعصرها ، واضيفي البهارات المحضرة ومرقة الدجاج .
- على النار ضعي تلك الصينية بمكوناتها واتركيها لتغلي وتختلط المكونات .
- بع ان تنضج البطاطس ، قومي بوضع الصينية بالفرن للتتحمر قليلا ثم ضعيها على الشواية ليحمر وجهها .
- وقدميها ساخنة مع الارز .