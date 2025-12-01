قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
توك شو

أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

احذر.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء
يُعد موسم البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء أحد أبرز المواسم التجارية العالمية التي ينتظرها المستهلكون للحصول على خصومات كبيرة على مختلف المنتجات.

احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
كثيرون يريدون معرفة حالة الجو خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاضا في درجات الحرارة.

وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
أكد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن معرض (إيديكس 2025) أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع من مختلف أرجاء العالم، ليقدموا أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة.


بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ، في نبأ عاجل أن بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة اليوم، استعدادا للقاءات مع الجانب الأمريكي.


القائد العام للقوات المسلحة: المعرض الدولي للصناعات الدفاعية أصبح منصة عالمية لنظم التسليح
أكد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، أن مصر رمز القوة والسلام وبلد الأمن والأمان، وعاش بين أهلها الأنبياء وتجلس علبها رب العزة وقال فى كتابه العزيز: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.


على طول متجمعين.. الرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بدأت فاعليات افتتاح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت البداية بـ أغنية على طول متجمعين.


رفعت فياض: حوادث التحرش داخل المدارس وقائع فردية وليست ظاهرة
أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم، أن وقائع التحرش والاعتداء التي شهدتها بعض المدارس مؤخرًا لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، موضحًا أن تقييم الوضع يجب أن يؤخذ في سياق منظومة تعليمية ضخمة تضم نحو 65 ألف مدرسة وما يزيد على 25 مليون تلميذ وطالب على مستوى الجمهورية.


خبيرة نفسية: الوصمة المجتمعية وراء سرية علاج الإدمان وتراجع الإقبال على التعافي
أكدت الدكتورة بسمة سليم، أخصائي علم النفس وتعديل السلوك، أن النظرة المجتمعية للمدمن ما زالت تتسم بالوصم، معتبرة أن هذا التصور الخاطئ يعد أحد أبرز أسباب لجوء الكثيرين للتعامل مع الإدمان في سرية شديدة وتجنب طلب العلاج بشكل مباشر.


عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات.


تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

