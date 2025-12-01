القائد العام للقوات المسلحة: المعرض الدولي للصناعات الدفاعية أصبح منصة عالمية لنظم التسليح

أكد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، أن مصر رمز القوة والسلام وبلد الأمن والأمان، وعاش بين أهلها الأنبياء وتجلس علبها رب العزة وقال فى كتابه العزيز: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.



وأضاف خلال كلمته في افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “إيديكس 2025”: أن افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية أصبح منصة عالمية لنظم التسليح من مختلف أرجاء العالم ليقدم أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة”.



وتابع: “يأتي هذا الافتتاح فى ظل ما تشهده المنطقة من صراعات، مما يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر واجبا لا يحتمل التهاون ، والتحذيرات المصرية المتواصلة مرارا وتكرارا من الرئيس السيسي لانزلاق المنطقة إلى حرب شاملة إلى مصير مجهول، كان رؤية ثاقبة وتحذيرا من تداعيات الانسياق وراء غرور القوي”.



وأشار: “المعرض أصبح منصة عالمية لنظم التسليح، وامتلاك مصر لمختلف عناصر القوة هو إستثمار السلام الحقيقي، فالدول القوية تحترم إرادتها، والقوات المسلحة كانت وستبقي دائما قوة حكيمة ورشيدة تحمي ولا تهدد”.



وأضاف: “اليوم تقدم مصر صورة من صور قوتها الحديثة خلال النسخة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية، ويؤكد حرصها على مواكبة التطورات العالمية فى مجال التسليح وتعزيز قدراتها العسكرية بما يدعم أمنها القومي”.



وأختتم بشكر الرئيس السيسي، قائلا: “أشكركم على حرصكم الدائم على تعزيز قدرات القوات المسحلة وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمد جسور التعاون عبر التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات مع عديد من دول العالم”.

